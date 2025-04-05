南韓講師教你40歲打造新人生

每個人的一生現金流最暢通時大多是在40歲。你想在40多歲時投資自己並從中獲利，到50多歲時以這筆資金再投資，並在60多歲時實現經濟穩定？抑或在40多歲時為投放於子女教育，到頭來50多歲時無本金做任何投資，60多歲則靠養老金苦苦支撐？你想過哪一種人生，全看如何部署。

勿隨便作出總結 南韓知名講師金美敬提醒，不要隨便總結人生。她想傳遞的訊息是把握時機作出轉變，打破人們對人生下半場生活艱苦的刻板印象。

她表示，40歲人士可能對「奔四」感到負擔而產生錯覺，認為過了40歲，經濟狀況必須穩定，事業必須達到高峰。她指，40歲並非作出總結的年紀，而是開始「做啲嘢」的年紀，想要評價人生，至少要再等20年，屆時會面對真正的人生成績單。活到60歲後，才明白如果40多歲時認真生活，50歲後就能有新開始。在40歲為人生的好壞下結論，未免言之過早，此時應該做的是讓自己再成長。

另外，她認為，想對人生作出評價，起碼要再等20年。60歲之前取得的成就，會決定活到百歲時的生活質素。如果想在60歲後按照心目中的方式生活，就必須重新規劃人生。她直言，40歲起步一點也不遲，起碼仍有10年甚至20年，因此不要隨便總結人生，也不要輕易受挫。

金美敬分享，認識的富人全都在同一領域工作30年以上，成功秘訣只有一個，就是不半途而廢。如果她在40歲時放棄講師工作，也不會有現在的自己。

金美敬又指，不少40多歲的人在子女的教育路上迷失方向，他們本身有夢想，也有能力，錯就錯在將資金全用在子女身上，並無投資自己。

學技能提升收入 她坦言，成年人就算只進修3年，也可以變得判若兩人；惟同樣花費3年，子女不一定有收穫。再者，成年人的學費比小朋友少得多，進修後就能應用技能，對提升收入及就業有幫助。

對此，她解釋，成年人也是人才，更認為很多父母比子女更有才華，如果年輕時未有好好自我增值，在40歲時更應捉緊時間成長。

40歲時現金流最為暢通，並是促進成長的最佳時機。不過她指，人們臨近退休時，通常會對投資自己一事卻步，故應在收入相對穩定時事先制訂對策。

最後她表示，40歲的選擇會改變人生方向，夫妻二人之間至少要有一人作出改革，才能為10年後的未來進行規劃。這個人必須盡力認真進修，就算與另一人發生爭執也在所不惜，因為一切只為求降低家人日後可能面對的風險。