理財Campus：退休享清福須及早理財

股神生活夠貼地 中年人不妨遵從建言 為求完成結婚買樓等人生大事，不少打工仔都努力先「儲」未來錢，惟當打拚到40、50歲，退休年齡逼近，打工仔必須開始審視個人存款帳戶，為退休生活規劃。金融機構富達建議，40歲時應以年薪3倍作為儲蓄目標，45歲為4倍，50歲為6倍，55歲時至少要有7倍。以香港月入中位數2.2萬元計，年薪26.4萬元，到40歲時須持有至少79.2萬元，才足夠應付退休生活。你又是否已達標？

「股神」巴菲特貴為投資界傳奇人物及全球最成功投資者之一，雖然坐擁1,500億美元身家，但是其理財之道卻極為貼地，值得大家參考。

1. 簡樸節儉 住舊樓67年 巴菲特多年來堅持簡樸節儉的「平民」生活，不住豪宅、不買跑車、不穿名牌，正正是愈有錢愈慳錢的富豪。他在1958年以3.15萬美元在美國奧馬哈（Omaha）買入一間房屋，即近67年以來一直居於這個單位。

他曾指，如果住在華爾街，當別人貪婪時，你要恐慌；當別人恐慌時，你要貪婪。由此可見，遠離繁囂都市，更能讓個人思考清晰，作出明智決定；同時，在自己仍負擔得起樓價時盡早「上車」，即使買入面積較小單位也不緊要，起碼有個瓦遮頭，老年時不用再為住屋問題而煩惱。

2. 揸二手車 趁平掃可樂 巴菲特在日常生活「慳得就慳」，如出門代步只駕駛車齡達20年的二手車。他曾指，僅有的奢侈品是私人飛機，因為該飛機能為他省下大量交通時間，可見他即使買貴價物品，仍奉行應使則使。他又會趁超市提供折扣掃入50箱可口可樂、收集優惠券等。本港有超市每周定時以特價作招徠，如果趁機入貨可以「慳唔少」。

飲食上同樣「慳家」，其最喜歡的早餐是麥當勞，每日上班前都會去麥當勞吃早餐，每頓早餐花費不超過4美元。微軟創始人蓋茨（Bill Gates）曾稱，與巴菲特於香港麥當勞用膳，當時巴菲特表示要請客，令人驚訝的是他竟取出優惠券付款。

或許巴菲特妻子艾絲翠（Astrid Menks）也受到其節儉美德所感染，兩人曾到愛達荷州太陽谷出席「億萬富豪夏令營」（Summer camp for billionaires），當時她曾抱怨度假村內一杯咖啡售4美元太貴，指在其他地方以同樣價錢可買到一磅咖啡豆。

當人步入中年甚至老年時，手上一分一毫就顯得格外珍貴，未必可以再如年輕時任性地日日歎杯幾十元的星巴克咖啡，進食都是為求充飢，「食得平啲一樣可以好味又有營養」。

3. 量入為出 先儲後消費 巴菲特有一金句，對於不少人來說是知易行難，「不要在消費後才把剩下的錢拿去儲蓄，先儲蓄再消費」，其實都是傳遞量入為出的道理，不過由股神親口對世人作出勸戒，就來得更有說服力。有些中產階級總覺得賺取的金錢不夠儲蓄，但如果跟着巴菲特建議去實行，可能會發現儲下不少錢。

4. 多次建議買標指ETF 身為億萬富豪的巴菲特在投資方面固然比中產階級更有優勢，但一般人同樣可進行投資去滾大財富。巴菲特在旗下投資旗艦巴郡歷年年會上多次強調，「我認為，對大多數人而言，最好的辦法就是擁有標指交易所買賣基金（ETF）。」

在1993至2018年長達25年間，他累計十幾次推薦標指ETF，甚至在其遺囑中明確規劃，將九成個人財產投資於標指ETF，顯示他信任這項指數提供長期穩定回報。

標指就如美股的大市溫度計，其追蹤美國最具影響力的500家上市公司股票表現，這些公司涵蓋各個行業龍頭。標指升跌反映美國股市整體走勢，投資於標指ETF，意味着投資者將資金配置到一個與美國經濟整體表現深度綁定的投資組合，押注美國經濟的發展潛力及長期繁榮。

巴菲特指，過去屢次推薦低成本的標指ETF，但只有極少數謙虛的朋友才會相信其言論，幾乎無任何一位極富有的投資者、基金經理真正遵循其建議，反而轉頭就被收取高昂管理費的資產管理經理說服，選擇另一投資方式。

不過，值得留意是，雖然股神多次建議買入標指ETF，但旗下投資旗艦巴郡已清空兩大標指ETF持倉。

5. 嚴控預算 減額外使費 制訂預算對理財極為重要。巴菲特表示，實現財務富足的關鍵之一，就是減省不必要的開支。若強迫自己嚴控預算，就會見到在日常生活中應優先考慮哪些開支，哪些可能是額外費用。正所謂積少成多，隨着時間推移，即使是每次儲蓄金額不多，慢慢也可以積累成一大筆資金。

6. 購物切勿先使未來錢 如果預算合理，開支低於收入，應能夠避免消費債務堆積。巴菲特提到，人們不應將信用卡當成搖錢樹，應將信用卡債務還清，因他也不知道應如何賺取比信用卡利率更高的投資回報。

然而，巴菲特不是對信用卡敬而遠之，他幾十年前已有一張美國運通卡，惟他98%時間都用現金支付。如果外出準備足夠現金在手，而且不帶備信用卡，就可避免過度消費，先使未來錢。

7. 投資自己 加強競爭力 在2023年巴郡年會上，當被問及「最好的投資」時，巴菲特表示就是投資自己的大腦。「你能做的最好事情，就是在某些事情上表現極之出色。無論你有甚麼能力，都不能被奪走。」蓋茨也有類似金句，「人與人之間最大的分別，是頸以上的分別。」一個人最大的競爭力，就是主動找方法解決問題、善於找方法進行創新，無論身處職場抑或在外創業。

8. 儲蓄與享受取得平衡 雖然巴菲特主張關注長期收益，而非短期目標，但他建議在儲蓄與享受當下之間過平衡生活。如刻意過節儉的生活，以致生活質素下降，過得悲慘，意義又何在？例如為慳錢而經常進食隔夜飯菜，長期下來導致腸胃不適，最終得不償失。

巴菲特 市民宜制訂購物預算，亦應避免消費債務堆積。 中年人10項理財建議