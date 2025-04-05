ASIC未足以動搖GPU地位

互聯網巨頭已開始找專用集成電路（ASIC）公司開發自家人工智能（AI）晶片，試圖撇甩英偉達（Nvidia），亞馬遜的Trainium正是與Marvell的結晶品。然而，Marvell上月公布業績後翌日便暴瀉近兩成，跟同靠ASIC混得風生水起的博通（Broadcom）南轅北轍。

Marvell強調1月底止上財年數據中心相關收入飆升88%，跟英偉達和超微半導體（AMD）相比毫不失禮，2026（本）財年AI相關收入可顯著突破25億美元。

買博通較Marvell穩陣 易方資本助理基金經理王逸研表示，買ASIC股博通會Marvell較穩陣，因為它由較多長線資金持有，買Marvell的資金較多來自短炒的對沖基金，「一唔啱數即刻掟」。ASIC的收入會受客戶數據中心建設進度影響，就算全年採購量不變，也可能會某季出貨特別勁，某季顯著回落。

回到基本因素，博通勝在客戶較廣，況且ASIC生意勁但毛利率較低，軟件業務有助拉上補下，但Marvell依賴亞馬遜及獲其投資的Anthropic，且亞馬遜開發Trainium也會找台灣的世芯（Alchip）合作。

特製晶片搞AI略欠靈活 事實上，黃仁勳亦強調過GPU不會被ASIC威脅。王逸研指，GPU有點像雲計算，競爭對手無可避免會愈來愈多，但用GPU開發AI應用勝在可向多家雲計算公司租借伺服器，使用特製晶片則易被使用它的雲計算公司綁死，所以繼續使用GPU比較貼近商業邏輯。

再者，以GPU開發AI的工程師多很多，「你只會Python（編程語言）並不能控制GPU，必須透過英偉達的CUDA擔當翻譯，方可用很簡單的Python控制GPU。也許ASIC會省點錢，但懂得另一套語言來配合它的工程師，相信少過熟悉CUDA的人。」