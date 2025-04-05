黃仁勳外甥女率AMD全速進攻

黃仁勳比他小6歲的外甥女、人稱「蘇媽」的蘇姿丰正率領超微半導體（AMD）上上下下全速開發AI晶片從英偉達搶生意。觀乎她11年前空降瀕臨破產的AMD，如今已在追打由晶片發明者開辦的半導體老店英特爾（Intel），執行力不容忽視。值得一提，黃仁勳本科畢業後第一位僱主就是AMD。

蘇早前稱，燒錢大戶Meta和微軟均有用其「MI300X」（主打記憶體容量較大）訓練和推論，國際商業機器（IBM）等專攻AI的雲服務商亦有捧場。AMD開發下一代GPU架構「CDNA 4」，她說其AI運算性能號稱為「CDNA 3」的35倍，採用「CDNA 4」、預計今年推出的「MI350」晶片，公司取得其樣板後24小時內就用來全天候運作語言大模型，進度很理想，更新一代的「MI400」預計明年發布，客戶很有興趣用來訓練大模型和處理推論指令。

星展︰追和英偉達征途尚遠 星展予AMD「買入」評級，目標價155美元，比周四收市高逾六成，主要是欣賞其清晰的產品路線圖、創新、執行力，但追上英偉達的路仍很遙遠。

事實上，英偉達的高層承認AMD的晶片做得好，但公司坐擁軟件工程師過萬，「很多人就是不懂，我們其實是一家軟件公司」，指的是以晶片搭軟件的生態加速運算。要留意，AMD對未來3至4年毛利率的目標為「57%以上」，比英偉達目前水平低一大截。

瑞穗承認AMD的GPU吸客有一定實力，得到甲骨文等的大單有助相關收入增長60%，但其目標價較為保守，僅120美元。星展亦提醒，AMD收入很大部分來自與需求及經濟強弱掛鈎的個人電腦（PC）市場，並受特定遊戲機的需求左右。