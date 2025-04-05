英偉達跌落神壇照獲撐

AI如同軍備競賽 瑞銀︰市場低估國家需求 過去兩年為美股市場吸金甚多的人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia），經歷1月底DeepSeek風暴後從高位反覆累挫逾三成，就算行政總裁黃仁勳在3月中的年度GTC大會「晒冷」多種「黑科技」，資金似乎無動於衷，關於其競爭優勢與市場前景的質疑愈來愈多。然而，分析指，產品已具「軍備」性質的AI晶片股仍很值得投資。

黃仁勳宣稱Blackwell架構GPU（顯示卡）迄今接單360萬張之所以被拋諸腦後，原因是有傳本財年資本開支達800億美元的微軟在美國和歐洲建數據中心的計劃進一步「縮沙」。滙豐「踩多腳」把英偉達評級降至「中性」，目標價狠劈逾三成至120美元，指Blackwell平均售價未有顯著提升，預料再新一代的Rubin亦然，況且供貨追不上亦會制約業績增長；自動駕駛和智能機械人乃英偉達AI霸業下一波催化劑，但市場成長需時。

拓AGI必須擴算力投資 易方資本助理基金經理王逸研相信，近期美國AI概念股捱沽，一定程度上是市場質疑特朗普不惜經濟衰退也要推進其經濟戰略，但AI就像軍備競賽，終極目標是智力與人類有過之而無不及的AGI（通用人工智能），「國防開支就算削減都唔會削好多，現時最有希望實現AGI嘅方法只有加大投入，等於第二次世界大戰嘅曼哈頓計劃，就嚟整到枚原子彈出嚟，會唔會唔整落去？」

經濟會否衰退到迫使科企大舉減少資本開支固然要觀察，但暫時未見，OpenAI和Anthropic等仍加碼發展AGI，所以英偉達等AI晶片長遠仍有可觀回報。獲英偉達投資的數據中心半新股CoreWeave澄清微軟放棄的雲計算有其他用家填補，與OpenAI達成總值120億美元的5年協議。

瑞銀亦重申英偉達目標價維持185美元不變，比周四高逾八成，指外界忽略了「主權AI」對AI設備需求的影響，一些國家選擇與美國雲計算服務商合作，但投資額並不計入有關企業的資本開支，導致這個一向被視為AI需求的指標往往遭到低估。

摩根士丹利覺得英偉達短線驚喜欠奉，尚待Blackwell產量提高推動業績加速，但仍對該股下半年表現感到樂觀，又預計日後全美75%以上的數據中心電力和算力都會服務「真正運用AI」的推論（Inference）。

巴克萊︰不能永遠壟斷 然而，推論正是巴克萊對英偉達較為審慎的原因，儘管其GPU幾乎包辦所有AI大模型的訓練工作，於推論的市場份額長遠可能只有50%，這點也許見於亞馬遜研發的Trainium晶片已經把訓練和推論一體化。對此，黃仁勳的說法是推論所需算力，會是訓練AI的100倍以上，「個餅夠大」。

GPU並非AI硬件的全部，英偉達當上霸主全因「軟硬體兼施」搭建完整的AI開發生態。Marvell行政總裁墨菲表示，更強的AI數據中心「必然與關乎如何有效率地把數據在晶片之間傳輸。」

英偉達早前展示Spectrum-X及Quantum-X晶片，為AI工廠擔當中樞，號稱各輸出口一秒吞吐1.6TB數據，後者的推出時間或撞正Marvell性能相若的3納米製程DSP（數碼信號處理器）。DSP實現電子信號和光信號之間的互換，提升數據吞吐量繼而運算速度。王逸研相信，像英偉達這款新品交換機始終太貴，短期未必太普及。

英偉達最新目標價 AI資本開支持續飆升