75％銀行擬增風險技術基建投資

當美國亂揮關稅大棒，別以為只會重創出口貿易行業，被喻為「百業之母」的銀行業也恐捲入貿易戰的風眼，因為地緣政治緊張局勢及通脹壓力影響下，信貸風險自然日益加劇，FT Longitude聯同數據分析及人工智能（AI）軟件供應商SAS進行一項全球風險管理調查，結果顯示，75%銀行計劃增加風險技術基建投資，較2021年的51%有明顯升幅。

是次調查共訪問全球300位遍及25個國家的資深銀行業風險管理主管，結果顯示隨着銀行業面臨嚴峻的宏觀經濟危機，將大幅增加風險管理資訊科技基建及解決方案的投資。

事實上，距離美國政權交接至今尚不足一個季度，鉗制中國發展晶片的招式不斷變本加厲，對立層面的科創角力幾乎陷入僵局。眼見國際間的監管愈趨複雜，令銀行業界自覺有需要作出改革，進行現代化、提升及轉型以加強其偵測、管理及降低風險的能力，從而增強韌性之餘，同時提高客戶的滿意度。

67%冀提升風險建模能力 因此調查顯示，受訪銀行對風險科技的投資正顯著增長。除了技術基建及第三方軟件投資迅速增加外，65%銀行計劃聘用第三方諮詢及顧問服務，較2021年上升15%。而風險建模成為銀行應對監管改革及實現風險流程自動化的首要任務，有67%銀行計劃在未來兩年提升風險建模能力，高於2021年的54%。

同時，63%受訪高管認為，風險建模能帶來競爭優勢，較2021年躍升16個百分點；特別是在歐洲、中東及非洲地區（EMEA），管理資產（AUM）規模達200億至500億美元的銀行中，這比例更高達72%。