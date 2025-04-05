美關稅大棒恐打殘亞企

標普：日韓汽車機械製造商受衝擊 美國矢志不移於4月初對多國實施對等關稅之際，一直依賴對美出口的國家愈來愈心驚膽顫。專家估算，中國恐怕不是最主要受到攻擊的對象，國際評級機構標普在報告指出，不少以出口為重點的亞太地區企業將於第二季開始陷入關稅引發的貿易波動，對華施壓將間接對許多行業帶來重大風險。

耶魯大學的政策研究中心預算實驗室的估算指，美國2018年的平均關稅收入佔商品進口比例增到2.9%，如果目前建議的關稅全部實施並維持到2025年，美國的關稅收入比例將進一步提升至9.5%。

台企美市場收入佔31% 不過，中國出口銷往美國的佔比已由2018年的19.23%，下降至去年的14.66%。今時今日，中國對東盟的出口已超越美國水平。惟幾乎所有其他亞洲經濟體對美國的出口佔比卻大幅提升，即使部分原因是來自中國的轉運。言下之意，由美方開出對等關稅的帳單，未必由中方負責「埋單」，採取出口導向經濟模式的亞洲多地要有心理準備迎接新一輪的關稅考驗。同時，這次貿易衝突可能透過多種渠道衝擊亞洲股市，包括出口下滑導致貨幣貶值、流動性收緊導致內需轉弱，以及對美國市場依賴度高的企業營收下降。

與2018年相比，許多亞洲企業對美國市場的收入依賴度已大幅增加。去年美國市場對中企營收的貢獻僅4.7%，但對台灣企業的貢獻高達31.6%，對日本及南韓企業都分別達13.9%及12.8%。連近年在科技巨頭栽培下茁壯成長的印度，對美國市場的依賴度也有7.9%。

越泰馬對美出口依賴高 標普全球評級大中華區企業評級首席分析師張積豪表示，授評亞太地區企業受美國市場影響最直接的包括日本汽車和機械製造商，以及南韓汽車、機械製造商。印尼的紡織品、服裝、橡膠、棕櫚油和輪胎生產商亦然。如果關稅進一步減緩中國的經濟增速，那麼將對澳洲的採礦業、印尼的礦產及整個亞太地區的鋼鐵和化學品產生連鎖影響。

他續稱，一旦經濟放緩成為區域性現象，將有可能會影響港口和機場的吞吐量，並破壞亞太主要市場特別是澳洲的消費和房地產復甦。在亞太出口國中，越南對美國的相對依賴程度最高，美國出口佔其經濟規模約30%，其次是泰國和馬來西亞，分別達12.5%及12.2%。

可想而知，對大多數亞太地區企業來說，更大的風險同時在於美國關稅殺埋身，以至對華加徵關稅後的間接影響。標普早已將2025年全球國內生產總值（GDP）實質增長預測下調至2.5%，料為2009年以來除新冠疫情衝擊之外的新低，另一國際評級機構惠譽日前亦出手削減今年全球經濟增長預期至2.3%， 下修幅度為0.3個百分點，主要反映發達經濟體及新興經濟體廣泛減幅，包括美國今年經濟增長預測由之前的2.1%，調低至1.7%。

惠譽指出，美國發動的貿易戰導致全球經濟前景黯淡，將給美國經濟和世界其他國家帶來壓力。

亞太經濟實質增長 全球經濟增長預測