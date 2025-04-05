科指成分股仲有得炒？

中芯：受北水追捧 年內漲逾四成 今年「股王」內地晶片代工領軍企業中芯，作為華為主要生產夥伴，年內股價累漲逾四成，截至4月3日，「北水」的持股佔街貨比例高達28.95%，縱然美國祭出對等關稅令全球晶片出口蒙上陰霾，惟中芯國產自主的概念，令其股價相對硬淨。

回顧去年全年，中芯的晶圓出貨總量逾800萬片（8吋等值），年平均產能利用率為85.6%。雖然大家至今尚未知道DeepSeek運算有沒有中芯晶片的貢獻，惟由於晶片供應和國產算力基礎設施息息相關，所以一旦內地對AI的資本開支軍備競賽持續，晶片賽道的景氣度有望上升，加上DeepSeek的優勢是透過低成本擁抱AI性能，所以且看中芯的國產自主策略，能否完全擺脫對外國技術。

市盈率百倍 遠超英偉達 此外，年初有指中芯克服5納米製程核心技術，同時華為新手機Mate 70和Mate 70 Pro系列之內的晶片也是由中芯製造，都是一大亮點。之不過，觀乎該企的市盈率已經過百倍，遠高於英偉達（Nvidia）、台積電等環球半導體產業龍頭，其業務增速恐怕難以支撐起如此高的估值，這點投資者都須留意。

信誠證券聯席董事張智威認為，美國的制裁政策和內地如何推進AI發展，將左右中芯股價走勢，建議股價42.8元可以買入，目標看49元樓上。

收入經調整純利破頂 近年積極拓展電動車業務的小米集團公布去年第四季業績，季內收入按年大增48.82%至1,090.05億元（人民幣‧下同）；以非國際財務報告準則（Non-IFRS）計算的經調整純利為83.16億元，按年增長69.38%，均創歷史新高。至於備受關注的智能電動汽車等創新業務，收入升至167億元，經調整虧損收窄至7億元，毛利率達20.4%，而過去5個月小米汽車單月交付量在兩萬輛之上。

公布業績之後，花旗一躍將小米目標價調升至73.5元，較原先目標價51.7元大幅調升42%。該行指出，小米上季業績超預期，其中智能手機、物聯網（IoT）、電動車毛利率亦好過該行預測。短期而言，小米的AI智能眼鏡、手機MIX系列新品及YU7車型發布將成為催化劑。

另外，高盛將小米今年至2027年收入預測上調至3%，經調整淨利潤預測平均上調9%，目標價則自58元調升至63元。

美銀證券亦上調小米今年至2027年經調整盈利預測3至5%，目標價從52元上調至65元。兩券商同樣維持小米「買入」評級。

張智威表示，除了電動車，還有家電、手機等範疇，屬「人車家全生態圈」，有意博反彈的投資者，建議在43元（即20天線附近買入），上望50元，40元為止蝕位。

騰訊：憧憬微信成超級AI代理 要數全方位接入DeepSeek模型的內地科企，騰訊定必是數一數二，由「B2B」乃至「B2C」的AI用途均左右逢源。其中在「B2B」方面，騰訊作為內地首家率先將自家王牌產品接入DeepSeek的互聯網大廠，目前旗下已有多個產品接入DeepSeek，包括微信、元寶、ima知識庫等。

要留意，該企自家打造AI助手「元寶」，早前在iPhone中國區免費應用程式下載排行榜超越DeepSeek，升至第一，支持自家的混元和DeepSeek R1兩大模型。

除了發展元寶，騰訊另一亮點就是憧憬內地民眾習以為常使用的微信，可以成為「超級AI代理」，並將AI擴展至更廣泛垂直應用，即亦將AI用途滲透至「B2C」層面。何謂AI代理？即是電腦或電話一旦收到人類指令，就懂得自行計劃、自主決策、採取行動、完成任務。

換言之，將上述邏輯放諸在「超級AI代理」微信之上，使用時就是當你告訴微信知道「晚餐後想食咩」，AI代理立刻根據你的位置，推薦周邊餐廳，甚至提前幫你取號、點餐，而每個環節最終可以變現成騰訊收入來源，同時以用家而言有嶄新的AI搜尋體驗。

「王炸組合」搜尋體驗佳 較早前有內媒發現微信的「搜一搜」功能測試接入DeepSeek-R1後稱為「王炸組合」。騰訊回應指，被灰度覆蓋進入測試的使用者，可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜尋體驗。

亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，騰訊本身的遊戲業務不大，配以發展AI是一件好事，未來增長點要視乎何時有具體的AI項目面世，買入價宜設於488元，目標價和止蝕價則設在540元和460元，另截至4月3日，「北水」持倉佔街貨比率為11.44%。

聯想：首推AI PC內置DeepSeek 中國AI應用競爭加劇之際，藍籌聯想集團較為獨有的電腦和AI伺服器業務或能避開市場競賽，奈何其股價今年來跌2.48%落後大市，惟「北水」持股佔街貨比例有6.13%，所以且看今年餘下時間會否再獲資金追捧。

集團早前宣布，通過深度融合DeepSeek端側大模型，聯想天禧個人智能體系統（天禧AS）迎來重大升級。至此，聯想成為全球首家在AI個人電腦（PC）端側本地部署和運行DeepSeek大模型的AI終端品牌。

「全棧AI」戰略落地提速 聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍在世界流動通訊大會（MWC）的活動表示，DeepSeek的橫空出世極大加快聯想「全棧AI」戰略的落地速度。

劉軍又指出，早在2017年，聯想就為此進行充分準備，歷時7年形成「全棧AI」的戰略布局，包含AI終端、AI基礎設施和AI解決方案與服務。

隨着聯想集團已為AI普惠臨界點的到來做了最充分的準備，目前聯想AI PC、AI手機和AI平板電腦已全面接入雲端DeepSeek-R1聯網滿血版大模型，並將率先在內置部署DeepSeek大模型，成為業內首家內置運行該大模型的AI PC品牌。

張智威就估計，聯想買入價9.5元，目標價看10.9元或以上。

阿里：新推理模型部署成本低 今年率先在AI模型「飲頭啖湯」的阿里巴巴，年內股價扭轉過去多年一沉不起的情況，年初至今累漲近50%，而「北水」持倉佔街貨比率為7.82%。

今年來阿里巴巴與發展AI的好消息一浪接一浪，先是在新春期間發表通義千問「Qwen 2.5」AI模型新版本，使用超過20萬億Token（AI模型處理的資料單位）的預訓練資料及精心設計的後訓練方案進行訓練，性能超越DeepSeek-V3。

其後，主席蔡崇信出席阿聯酋迪拜世界政府峰會上確認與蘋果公司（Apple Inc.）合作，為內地的iPhone用戶開發AI功能。

另外，他們最新發布並開源全新的推理模型「通義千問QwQ-32B」，該模型在數學、代碼及通用能力上整體性能表現據稱可媲美DeepSeek-R1，並且降低部署成本，在消費級顯示卡上也能實現本地部署。自2023年以來，阿里巴巴的通義團隊已開源超過200款模型，其後他們又推出「新夸克」大模型，多少反映他們的AI發展遠超同行水平。

預期AI帶旺其他業務 投行瑞銀早前提及，阿里旗下的雲及AI增長提高長期上升空間，相信市場更願意給予阿里巴巴這隻現金牛更高的市盈率，同時淘天集團（即包括核心電商淘寶、天貓）提供了穩定的現金牛，客戶管理收入（CMR）重新加速，為未來盈利提共可預見性。

姚浩然指，若然要在阿里、騰訊和美團3隻科網巨擘揀選一股，他會首選阿里，原因是該企跳出網購業務，轉型發展AI，而且AI業務涵蓋雲和AI模型等，AI配套齊備，所以變相帶動其估值空間，而且與Apple合作都是「AI浪潮受惠分子」，並建議買入價放在118元，目標價看140元，止蝕價設在105元。

美團：無人機送外賣訂單理想 內地外賣平台美團與DeepSeek帶動的科網股重估情況雖然談不上關係，惟其無人機外賣業務據指已經開闢了53條航線，累計配送訂單逾45萬張單，同時該企的優勢也在於與內需市道有關。

有內媒提及，於去年五一長假期間，若然旅客在長城景區叫外賣，美團透過無人機將一杯熱梨湯由山腳送到山上遊客手中，最快僅需6分37秒，而美團無人機運營航線周邊大量商家外賣訂單量，五一長假期按年增長逾3倍。

觀乎美團的核心業務，則與本地生活業務息息相關，後者更貢獻了美團超過70%的營業收入。以去年第四季計，核心本地商業分部收入按年提高18.92%至655.66億元（人民幣•下同），經營溢利增加60.86%至129億元，經營利潤率按年上升5.2個百分點至19.7%。

另市場憂慮近期同業京東加入外賣平台行列，以及為外賣騎手繳納「五險一金」社保，會否導致行業競爭愈演愈烈和削弱利潤，美團曾回應指，根據觀察他們核心品類的競爭態勢依然理性、穩定，亦對長期競爭優勢抱有信心。

數據顯示，美團接單日數逾260日的「穩定騎手」約有82萬人，而這兩年其「穩定騎手」規模料接近百萬，同時繳納社保的任務很可能透過第三方外包公司負責，不會直接納入上市公司主體。

目標成為全球化公司 此外，美團旗下Keeta早前在沙特阿拉伯首都利雅德上線，問及未來國際拓展步伐，王興談到，暫時仍會聚焦沙特市場，有意把業務拓至該國更多城市。然而，長期來看，美團的目標是成為全球化的公司，全球擴張明顯是公司的長期戰略。

姚浩然稱，京東加入外賣市場或暗藏「內捲」問題，影響毛利率，而在不同地方擴展海外業務亦未必「一本通書睇到老」，建議美團止蝕價放在148元，買入價和目標價放在155元和170元。

騰訊旗下AI助手曾在iPhone中國區免費應用程式下載榜排第一。 中芯股價年內表現 聯想已為AI普惠臨界點的到來做了最充分準備。圖為董事長楊元慶。 聯想股價年內走勢 阿里雲業務增長強勁，市場料可帶動盈利。