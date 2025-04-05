關稅增產夾擊 油價近4年低

國際油價踏入4月連番受壓，尤其受到美國關稅及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）意外大手增產的雙重夾擊，倫敦布蘭特期油繼周四跌穿每桶70美元，周五曾低見64.19美元，跌8.48%，創2021年4月底後新低；紐約期油昨更連環跌穿65至61美元關口，低見60.5美元，瀉9.6%，刷新近4年低位。反觀現貨金價昨一度倒升至每安士3,136.28美元，但之後反覆下滑。

OPEC+上月爆冷地維持在4月啟動逐步增產計劃，周四視像會議再次有出乎意料之舉，公布5月日均產量將增加41.1萬桶，增產規模是原計劃13.8萬桶的3倍。對於一直捍衞高油價的OPEC+變調大手增產，外媒引述與會代表透露，皆因沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲的耐性已耗盡，明顯要劍指那些長期超額生產的違規者，通過壓低油價來懲罰他們，更揚言如果違規國家不就範加以改善，5月超預期的增產只是「前菜」。

分析︰產油國討好特朗普 事關今次OPEC+宣布大手增產的時機，是緊隨特朗普公布對等關稅之後的一日，普遍猜測背後用意在於放大其對油價的打壓效果。RBC Capital大宗商品策略主管Helima Croft表示，此舉旨在向曾被點名的伊拉克及哈薩克斯坦發出警告，提醒他們持續超額生產的代價。不過，另有分析師揣測，沙特和俄羅斯可能希望趁機向美國示好，因特朗普曾多次呼籲降低油價。

地緣政治壓力加劇下，油價雪上加霜的形勢未知會否進入冰點，但見慣大跌市的華爾街投行們也在響警，稱油價可能面臨更大的下行壓力。高盛將每桶布蘭特原油價格預測下調5美元之餘，強調鑑於經濟衰退風險正在升溫，加上OPEC+可能進一步增加供應，下調後的油價預測仍存在下行風險，特別是針對2026年的預測。花旗和摩根大通均預測，原油價格最終將跌至每桶60美元。