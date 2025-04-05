日股單日再冧955 全周累插9%疫後最差

由美國關稅引發的市場動盪餘波未了，正當中港股市因清明節假期休市之際，日本股市周五再經歷多一日股災。日經平均指數日內最多曾跌1,476點或4.24%，惟尾市跌勢稍緩，全日收挫2.75%或955點，報33,780點。全周累計，日股跌幅達到8.99%，為2020年3月新冠疫情爆發以來最差表現。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，關稅及日圓匯價上升，對日本股市都是壞消息。由於美元匯價下滑，日圓匯率急升，兌每美元昨日一度升至144.56，相當於每百日圓兌5.3703港元，其後重新轉跌。日本10年期國債價格亦出現反彈，孳息率跌至1.16厘。

今年再加息機會少於30% 日本市場的反應，很大程度是由於擔心關稅對經濟的衝擊，觸發避險情緒升溫。曾在日本央行擔任政策委員、現職野村綜合研究所經濟師的木內登英說︰「除非日本推行措施大幅削減對美的貿易順差，否則美國總統特朗普應該不會重新考慮關稅。因此這是一個相當高的門檻。」

由於經濟前景不明，日本央行很可能放棄其加息計劃。利率掉期合約顯示，市場押注日本央行今年內再加息的機率已不到30%，與先前大多數人預測6月加息形成鮮明對比。如是者，銀行股成為跌市重災區，瑞穗瀉11.24%，住友三井及三菱日聯俱挫逾8%。

企業消息方面，日產汽車因應美國關稅，宣布其於墨西哥的工廠將暫停新訂單，該廠主要生產兩款銷往美國的Infiniti車款。同時，該公司宣布繼續在美國田納西州的工廠生產Rogue車型，推翻先前公布的減產計劃。

澳元貶近5% 兌港元失守4.7 另外，南韓首爾綜合指數收跌0.86%，報2,465點，跌幅不及其他市場，主要是總統尹錫悅遭罷免，一定程度上消除了政治不確定性，為市場提供支持。澳洲股市昨亦跌2.44%，創8個月新低，同樣是擔心經濟受關稅衝擊所致。而受大宗商品價格下跌拖累，澳元兌美元曾跌4.78%，即每澳元兌60.26美仙，兌港元則低見4.686。

日經平均指數表現