歐股續跌 銀行股捱沽 滙控較港低13%

德2月工廠訂單遜預期 事實上，受關稅大棒打擊前，德國工業景氣已陷入停滯的疑慮，德國聯邦統計局昨公布的數據顯示，工廠訂單在2月意外未見增長，這表明該國製造業正停滯不前，即使大多數經濟體趕於特朗普提高進口關稅前提前加單準備。

單看2月，德國製造業訂單需求按月持平，1月則跌5.5%，對於最新數據不及市場預期的升3.4%，經濟學家感失望之餘，更憂心關稅生效後工業訂單加速減緩。因為扣除價值超過5,000萬歐元的大宗訂單，2月新訂單量已按年轉跌0.2%，1月修正後為上升0.1%。

隨着德國2月季調後工業產出及貿易數據將於下周出爐，德國製造業狀況是否弱於預期，或有更清晰景象。值得留意，德國聯邦統計局數據顯示，雖然來自歐元區的新訂單於2月下降了3%，但來自歐元區以外的訂單增長3.4%。

另外，市傳由高盛牽頭的一批銀行準備向普拉達（01913，Prada）提供25億歐元信貸額度，以助這家意大利時尚集團收購Capri Holdings手中的意大利奢侈品牌Versace。

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