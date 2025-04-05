Apple毛利率恐削9個百分點

蘋果公司（Apple Inc.）和特斯拉（Tesla）在中國銷售產品都在本地生產，產品銷情更多受技術愈來愈強的國產品牌威脅，而非關稅，可是貿易戰激化的消息仍使兩股周五早段分別曾再跌5.12%及9.78%，以低位計算，市值分別蒸發1.22萬億元及6,567.83億元。

就Apple這隻不少強積金的重倉股，天風證券分析師郭明錤表示，Apple組裝基地中國（逾八成）、印度與越南俱被加徵大額對等關稅，若不在美國加價，整體毛利率估計顯著減少約8.5至9個百分點。

摩通嗌沽Tesla 睇跌五成 由於中國已經還擊，他估計，以印度製iPhone的比例今年會提高到15%，如印度與越南能與美國達成新貿易協議，並獲豁免關稅，Apple不加價對整體毛利率的損害則可改善至5.5至6個百分點。

不過，Apple並非無計可施，首先是加大力度要求部件供應商砍價，其次就是與電訊商合作提高補貼金額、降低「以舊換新」折扣等去轉嫁關稅成本，況且高端用戶相對能接受加價。

如是者，Apple毛利率因關稅跌穿40%以下應該只是暫時，但要留意特朗普2.0的經濟政策會否削弱消費者信心，延長換機周期。

另邊廂，跟特朗普「糖黐豆」的馬斯克近期在西方遭圍攻。儘管Tesla首季交付量下跌的原因眾說紛紜，包括只是改裝Model Y生產線所致，但摩根大通斷定是馬斯克出位的政治言行損害了Tesla品牌形象，直言之前交車量預測低估問題的嚴重性。摩通昨把該股今年每股盈利預測下調至2.3美元，目標價和評級分別維持在120美元和「減持」，換言之恐再瀉超過一半。