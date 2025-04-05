傳白宮推台積電投資英特爾晶片廠

「狂人」特朗普重返白宮後，世事無奇不有。消息指，半導體老店英特爾（Intel）初步同意與奪去其晶片工藝霸主寶座的台積電成立合資公司，讓這家合資公司營運英特爾的晶片廠，台積電透過分享「一些生產技術」取得20%股權，其餘權益由英特爾和其他美資晶片公司持有，符合特朗普對「美國優先」的執着。

關鍵技術機密風險惹議 消息更指，白宮和商務部一直施壓英特爾和台積電「傾掂數」，以化解英特爾長期的經營危機，尤其是去年經營虧損折合高達1,045億元的晶片生產部門。之前傳過其他參與這項計劃的美資公司包括英偉達、超微半導體（AMD）和博通（Broadcom）。

曾有英特爾的高層透露，英特爾晶片代工業務吸客的障礙不僅在於技術，還有客戶服務。天風證券分析師郭明錤稱，如果台積電沒有廠房之經營權，失敗機率極高。

然而，由於台積電在台灣有極為重要的地位，以技術換股權的消息引發廣泛關注，況且台積電一個月前才答應追加1,000億美元投資美國。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真向台媒直言，這宗傳聞交易不論對兩家公司或台灣半導體產業，均是「無法承受之重」。她關注台積電的關鍵技術機密是否能做到完全不外洩，況且扶植自身的競爭對手，中長期不僅恐搶食自家訂單，更會讓台積電疲於奔命，擾亂研發資源配置等。