專家樓評：公屋富戶新政釋置業需求

政府收緊公屋富戶政策，對於入息超過限額的公屋租戶，除了需繳付更高的租金外，4年入息限額超出4倍但不多於5倍，亦必須遷出單位。此項新措施旨在加快公屋單位的流轉，並鼓勵富戶向上流動。

如公屋租戶預計將要遷出公屋單位，自願遷出的租戶可保留綠表資格4年。此外，租戶若購買私樓或以綠表購買資助房屋，則可在簽署轉讓契約並正式收樓後，才遷出公屋單位。

作為綠表人士，公屋租戶可以申請新居屋或綠置居，但每年只有一次申請機會，並且設有配額限制。由於往年居屋及綠置居都會超額申請，若未能成功抽中，便需等到下一年再次嘗試。如果擔心無法中籤，可以考慮購買未補地價二手居屋或未補地價公屋，這樣也能以相宜的價錢實現置業夢。

二手居屋印花稅睇齊私樓 關於未補地價二手居屋的申請程序，申請人須先填寫一份「購買資格證明書」，待房委會審批後，申請人將獲發為期12個月的有效證明書，並可在有效期內購買居屋第二市場的單位。

成功購買及簽訂臨約後，申請人須透過律師向房委會申請「提名信」，以確認買家的資格。

確認後，申請人即可正式簽訂買賣合約及轉讓合同，完成買賣手續。二手居屋的印花稅計算方法與私樓相同，政府為了減輕置業人士的負擔，現時政府已將100元印花稅的優惠擴展至樓價400萬元或以下的物業。

申請按揭方面，綠表買家購買二手資助房屋的最長還款年期為30年，最長保證期為50年。根據購買單位的首次轉讓日期起計，首40年內，銀行可提供單位估值或買價（以較低者為準）最高95%按揭；而在第40年以後至第50年，最高按揭成數則降至80%。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明