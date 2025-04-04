宏觀剖析：關稅殺到 全球經濟危

美國總統特朗普宣布對全球所有進口商品加徵10%的基準關稅，而對一些最大的交易夥伴徵收更高關稅，對中國進口產品的關稅為34%。特朗普此舉無疑對美國帶來短期所謂的「保護效果」，但實際上將引發長期結構性問題。

特朗普對各國加徵進口關稅，將進口商品價格推升，藉此提升國內同類產品競爭力。由於進口商品價格上升，包括電子產品及原材料等，均會將整體物價推高，這將影響消費者購買力。若企業將成本轉嫁消費者，將引發聯儲局加息以壓抑通脹，進而影響經濟增長。

世銀估貿易量減6% 現時多國可能對美國出口商品加徵報復性關稅，從而拖累經濟增長，讓全球供應鏈受阻，採購及生產成本也會增加，最終讓全球貿易萎縮。美國是全球最大消費市場，加徵關稅直接推高進口商品價格，抑制需求。根據世界銀行估算，若全球關稅上升10%，全球貿易量將可能減少約6%。

加徵關稅肯定對中國出口有影響，尤其是電子、機械及紡織業等。幸好中國近年已經減少對美國出口的依賴，並加速「內循環」經濟策略，刺激內需，相信此次貿易戰，中國將更有能耐抵禦，影響將較以往為低。

近年，中國積極發展創科產業，不少外資已對中國製造的人工智能（AI）、機械人等創科產業看高一線，相信將有利海外資金持續關注，同時間也加速全球科技陣營分化。全球布局的企業可能面臨供應鏈重組壓力，如蘋果公司（Apple Inc.）、特斯拉（Tesla）等企業的資本支出將增加，投資回報率將受影響。

抗通脹內需主題可取 隨着投資者避險情緒升溫，加劇金融市場波動，資金可能流向避險資產，如黃金及國債等。有部分新興市場若依賴出口，其股市及貨幣將可能因貿易戰而遭拋售。建議可關注較少受關稅影響的內需產業，如基建、國防等，並且避開高度依賴進口的行業。長遠而言，可考慮布局供應鏈本地化企業，以及技術自主研發產業，如半導體及新能源等。投資者需關注政策動向，靈活調整投資配置，優先選擇抗通脹、內需主題及技術領先的產業。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊