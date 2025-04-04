豪宅買賣：樂信臺35載賺5倍

豪宅長情業主沽貨大幅獲利。西半山樂信臺套三房單位以1,400萬元易手，原業主買入逾30年帳面獲利逾1,100萬元，物業大幅升值超過5倍。

美聯陳凱廸表示，近期購買力持續釋放，樓市氣氛向好，豪宅需求亦見增加，羅便臣道樂信臺4月錄首宗成交，一個3座中層B室單位，實用面積約762方呎，近期叫價約1,500萬元，獲外區用家垂青，議價後以約1,400萬元成交，呎價約18,373元。

資料顯示，該單位原業主於1990年4月以約213.4萬元購入上述物業，持貨約35年轉手，帳面大幅獲利約1,186.6萬元，物業升值約5.6倍。

樂翠台減280萬沽 另外，利嘉閣梁國樑稱，跑馬地樂翠台A座低層1室，實用面積約1,147方呎，外望大球場開揚景觀，原以2,380萬元放售，獲外區客洽詢，單位最終減價280萬元，以2,100萬元成交，呎價約18,309元。據悉，原業主在1996年以約840萬元買入單位，持貨約29年，帳面大幅獲利約1,260萬元，期內物業升值約1.5倍。該屋苑現時有約14個放盤，入場價約2,000萬元。

中原曾紀賢亦透露，火炭碧霞花園最新錄4座中層B室，實用面積約1,296方呎，屬套三房間隔，議價後以1,013萬元沽出，呎價約7,816元，新買家為同區客，購入單位自住。據了解，原業主早於1991年僅以97.4萬元購入上址，持貨34年沽出單位，帳賺約915.6萬元離場，期內升值約9.4倍。