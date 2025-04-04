二手樓價首季向下 屯門市廣場挫9%

大型二手屋苑首季呎價向下

上月樓市交投反彈，無阻今年首季樓價跌勢，地產代理一份反映主要二手屋苑價格走勢的樓價指數，期內下跌約0.6%，仍處於2016年9月後的逾8年半新低，部分成分屋苑跌幅更顯著，細價樓屯門市廣場最新調整呎價，期間下挫約9%，港島中上價屋苑北角城市花園，按季都挫約8.3%。

上述指數為中原城市領先指數，最新報136.82點，其他指數如中小型單位及大型單位樓價指數，首季累挫約0.04%及約3.34%。另外，分區指數中，新界西同期下跌約2.42%至約125.25點。

至於按季上升的指數，包括大型屋苑漲約0.09%，分區指數有3個向上，新界東升約2.21%最多，最新報151.66點，屬2017年2月初水平。以按周分析，中原城市領先指數升約1.12%，為12周以來最大升幅，連漲兩周共約1.43%。

85個成分屋苑呎價跌 另外，143個成分屋苑中，首季有85個實用面積調整呎價回落，另有32個低於萬元水平。大型屋苑如屯門市廣場最新調整呎價約9,952元，較去年底約10,933元，下跌約981元。而北角城市花園報約12,389元，較去年底跌約1,120元。

10大藍籌屋苑中只有3個回落，天水圍嘉湖山莊跌約6.6%至約7,943元。鰂魚涌太古城呎價為約15,095元，按季升幅約7.3%，而沙田第一城呎價為約13,905元，較去年底漲約9.6%。

雖然細價屋苑近期交投增加，但蝕讓個案未有減少。中原紀浩然表示，粉嶺花都廣場9座中層D室，實用面積約370方呎，議價後以378萬元易手，呎價約10,216元，原業主於2019年購入，約6年帳蝕140萬元，貶值約27%。

高爾夫‧御苑蝕264萬 利嘉閣黃靜顏指，北區高爾夫‧御苑7座低層B室一房戶，實用面積約375方呎，減價48萬元，成交價402萬元，呎價約10,720元，原業主於2018年一手買入，帳面損失264.9萬元或約39.7%。

部分成交跌穿逾10年前購入價。世紀21天生置業鄭少坤稱，屯門愛琴海岸2座中層C室三房戶，擁有海景，實用面積約617方呎，減價約11.8%後，以547萬元售，呎價約8,865元，原業主2012年11月以550萬元購入，逾12年帳蝕3萬元。