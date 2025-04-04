西貢新盤獲批預售

SIERRA SEA提供781伙 兩房佔逾半 大型新盤全面展開推售攻勢，新鴻基地產( 00016 )發展的西貢十四鄉西沙路項目第1A（2）期SIERRA SEA，已獲批預售樓花同意書，項目布局圖隨即曝光。該期數提供781伙，兩房戶型佔超過一半，最快下周開放示範單位及開價。

新地副董事總經理雷霆表示，今期以細單位為主，間隔多元化迎合各類買家需要。項目部署下周初上載樓書，有機會復活節假期前後展開銷售。近期租金上升勢頭延續，預料樓市持續暢旺，相信樓盤會吸引首次置業人士及換樓客等，受各類買家青睞。

新地代理執行董事陳漢麟稱，今期由4座大樓組成，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積279至1,021方呎。戶型分布上，一房戶佔110伙，兩房戶及三房戶分別佔422伙與202伙，另有47伙特色單位。而供應最多的兩房戶，實用面積381至540方呎。項目預計關鍵日期為今年12月1日。

太子道西233號賣7338萬新高 同系天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨日以821.75萬元沽出第1A座26樓A1室三房戶，實用面積679方呎，呎價約12,102元。該公司與會德豐地產合作的何文田太子道西233號，透過招標售出18樓A室連平台戶，實用面積1,748方呎，採四房雙套間隔，連雙車位成交價7,338萬元，呎價約41,979元，成交價及呎價同創項目新高紀錄。

WHITESAND COVE現樓開藝術展 低密度現樓項目積極軟銷。華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，於現樓舉行藝術展，在洋房及單位內展出逾30幅作品，並將於今日起對公眾開放以供預約參觀。

集團銷售總監封海倫表示，項目早前以6,238萬元售出洋房5號，呎價約2.84萬元。是次與著名藝術家及畫廊合作，以項目周圍環境創作出多幅畫作，擺放於3個不同展區。有兩座洋房及一伙分層單位化身成展區，包括實用面積2,243方呎的洋房6號，以及實用面積2,199方呎的洋房3號。

SIERRA SEA展出布局圖，由4座住宅大樓組成。 封海倫（右二）稱，WHITESAND COVE內舉行的畫展，以白沙灣臨海環境為創作靈感。 WHITESAND COVE的洋房3號，搖身一變成為畫廊。