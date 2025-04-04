股壇MasterMind：低吸公用股收息避險

美國總統特朗普落實對等關稅細節，震散全球股市，道指期貨亞洲時段隨即挫逾千點，港股昨亦一度瀉逾500點，隨時開展新一波跌浪？貿易戰升溫下，多個板塊當災，當中蘋果公司（Apple Inc.）概念股更集體重創，要先行避開？相反公用、黃金成避風港？

紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）稱，特朗普再徵收額外關稅，是希望改善貿易逆差，促使美國企業回流國內設廠，並直接收取稅款，解決美國債務問題，惟觸發投資者憂慮，此舉將帶來通脹及經濟問題等副作用，料環球市場避險情緒仍會持續一段時間。

不過，李認為港股昨表現相對較好，恒指未有跌穿50天線，比歐洲、亞太區其他股市硬淨，主要是因特朗普似乎並非特別針對中國，從稅率來看，向中國徵收的對等關稅率，較越南及柬埔寨等地方為低；其次是港股首季升浪，主要由科網股及內需股撐起，這些業務受關稅影響程度亦較低，加上北水撈底意欲非常高，所以港股相對外圍股市韌性較強。

至於因貿易戰當災的Apple概念股，李認為板塊短期受壓，因Apple絕大部分產能來自中國，新關稅會令產品生產成本上升，很大機會令美國人捱貴價iPhone，亦可能損害公司盈利，但這並非特朗普樂見，相信政策最終會修正。

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