比亞迪擬增韓銷售點 股價續跌
比亞迪股份(01211)昨日宣布以「海豹」作為南韓市場的第二款電動車，開始接受預訂，1月推出的首款車型Atto 3（元Plus）亦獲南韓政府納入購置補貼範圍；同時準備擴大在南韓的銷售網絡，目標到今年底增15個銷售點至30個。不過，該股昨日再跌1.73%，收報374.8元，連跌5日，累挫8%。
摩根大通留意到，內地汽車股股價在過去兩周整體回調約5%，跑輸MSCI中國汽車指數的回調3.3%。展望今年，內地汽車股兩大投資主題是盈利驚喜，以及全球市場份額增長。
小米彈3% 信評展望正面
近日因SU7致命車禍捱沽的小米集團(01810)，昨日逆市反彈3.03%，以45.9元收市。信貸評級機構惠譽將小米長期外幣和本幣發行人違約評級（IDR）展望從「穩定」上調至「正面」，並確認為「BBB」評級，以反映該企得益於不斷增長的物聯網（IoT）業務，產生強勁的自由現金流，而電動汽車業務損失受控等。
交銀國際表示，本月內地車廠多款新車將亮相上海車展或宣布上市，進一步豐富市場供給。隨着部分地區以舊換新政策逐步落地、車企進行促銷活動等，相信新能源汽車可望延續增長趨勢。
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