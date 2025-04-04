亞馬遜將鋪設衞星寬頻網

近日「美股7雄」股價走勢雖然向下，但無阻這批企業打入低軌道衞星網路市場的決心。亞馬遜宣布最快下周展開名為「柯伊伯計劃」（Kuiper）的衞星寬頻網絡鋪設計劃，意味着會與億萬富豪馬斯克的「星鏈」（Starlink）霸主地位作正面對撼，亦反映近年各大科企的軍備競賽進一步拉長，且有「打到上太空」的爭霸之味。

據悉，「柯伊伯計劃」旨在向地球上幾乎所有地點提供高速、低時延的互聯網服務，而這次任務叫作「KA-01」（Kuiper Atlas 1），將由佛羅里達州卡納維拉爾角太空部隊基地的聯合發射聯盟Atlas V火箭上部署27枚衞星，最早香港時間4月10日（下周四）凌晨進行。最終目標是計劃將約3,200枚衞星送入約600公里高的軌道。

與星鏈直接競爭 分析認為，「柯伊伯計劃」與「星鏈」雖然目標同樣是零售、企業和政府用戶，但亞馬遜對自家服務能力和時程始終較為保密，所以意味「星鏈」終於出現競爭對手。

「柯伊伯計劃」副總裁Rajeev Badyal則表示，其團隊設計了一些有史以來最先進的通訊衞星，每次發射都是增加公司網絡容量和覆蓋範圍的機會。

亞馬遜股價回落