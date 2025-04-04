中企掃英偉達GPU 首季訂單傳1248億

AI伺服器商曾憂供應短缺 英偉達1月底止財政年度的中國收入為171.08億美元。儘管這與2025年首3個月的銷售數字重疊了一個月，但仍印證DeepSeek爆紅後，中國算力需求顯著上升，以及科企爭先恐後發布人工智能（AI）大模型的盛況。

由於拜登政府2022年祭出英偉達GPU的出口管制，2023年再收緊，現時英偉達能賣往中國最先進的GPU，就只有從「H100」兩度降低性能的「翻閹版」GPU「H20」，1月底有傳特朗普新政府也想把它納入出口管制。上周再傳出「H20」過不了內地就興建或擴充數據中心的嚴格能源效益要求，英偉達高層尋求在未來幾個月內與國家發改委主任鄭柵潔面對面商討。

ASML︰地緣政治礙產業協作 儘管英偉達晶片需求暢旺，特朗普發動全球關稅戰驅使資金拋售美股，該股周四早段曾瀉6.48%。製造英偉達頂尖晶片不可或缺的荷蘭光刻機巨頭ASML，股價曾瀉5.17%，比52周高位低42.8%，創逾一年新低。儘管分析相信，ASML短期受關稅戰的衝擊有限，況且台積電等半導體大廠也在擴大美國生產業務，但ASML行政總裁福克表示，半導體產業建基於全球各國人才合作創新，但出口管制和地緣政治衝突加劇令這種協作愈益困難。

跟英偉達同屬「美股7雄」的蘋果公司（Apple Inc.）亦瀉9.54%，一來是全球關稅戰恐擾亂供應鏈和削弱經濟前景，二來是該企行政總裁庫克的受限制股票於特朗普宣布關稅前解禁，他售出10.81萬股，套現約2,400萬美元。

券商指美股7雄估值合理 老虎證券（香港）表示，美股進一步回調的風險未除，但AI科技革命的長期確定性依然較高，現時可能尚處發展的「腰部」階段，創新具顛覆性的「美股7雄」盈利預測有被下調的空間，但估值已經合理，並長期看好顛覆性的AI板塊，建議投資者選擇低市盈率的高質量科技股。

英偉達中國收入