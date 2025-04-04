AEON信貸上年多賺2% 末息25仙

該公司提到，上個財年信用卡現金透支需求增加，加上外幣購物的加成收費及支付最低還款額的客戶比例增加，導致手續費及逾期費達1.39億元，按年增加9.93%。

值得留意的是，香港企業破產增加、個人破產個案數目高企，該公司完善其信貸評估模型，以控制信貸風險較高的客戶貸款及應收款項的比例，並利用有效的信貸風險管理及債務紓緩安排，從而減輕逾期客戶的短期財務負擔，降低信用資產減值的可能性。