AEON信貸上年多賺2% 末息25仙
香港經濟復甦不似預期，主營信用卡貸款業務的AEON信貸財務(00900)截至2月底止年度，信貸違約情況有所增加，減值虧損及減值準備4.46億元，按年增加19.33%。該公司預計，本地消費市場將繼續逐步復甦，公司將優先透過海外和網上消費來實現銷售額和應收款項增長。
該公司上財年盈利4億元，按年增長2.09%，每股基本盈利95.63仙；派末期股息每股25仙。收入17.59億元，按年升8.37%。其中，淨利息收入按年增加7.04%至13.47億元。
按業務劃分，信用卡收入13.77億元，按年增加7.32%；私人貸款收入升11.83%至3.5億元。不過，以分類業績計，私人貸款業績僅806.4萬元，按年大跌80.29%；信用卡業績則錄4.56億元，按年升8.48%。
信用卡現金透支需求增
該公司提到，上個財年信用卡現金透支需求增加，加上外幣購物的加成收費及支付最低還款額的客戶比例增加，導致手續費及逾期費達1.39億元，按年增加9.93%。
值得留意的是，香港企業破產增加、個人破產個案數目高企，該公司完善其信貸評估模型，以控制信貸風險較高的客戶貸款及應收款項的比例，並利用有效的信貸風險管理及債務紓緩安排，從而減輕逾期客戶的短期財務負擔，降低信用資產減值的可能性。
展望今年前景，該公司預計，全球利率將進一步下調、入境旅遊業持續復甦、中國增加政策支持，香港經濟將受惠，加上政府吸引資本和人才的措施，可能會進一步刺激消費。
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