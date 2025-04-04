東鵬飲料遞港上市申請

內地A股龍頭公司陸續來港上市！已在上海證券交易所掛牌的能量飲品生產商東鵬飲料，向聯交所遞交上市申請，華泰、摩根士丹利及瑞銀任聯席保薦人。早前有傳其集資額達10億美元，目標年內成事。

東鵬飲料來港上市消息自去年12月開始盛傳，並帶挈其A股股價扶搖直上，周四收報259.1元（人民幣‧下同），累升16.97%，市值達1,347.35億元。

東鵬集資所得將用於完善產能布局、加強品牌建設、推進全國化戰略、拓展海外市場、加強數碼化建設和產品開發能力等。

按中國會計準則，東鵬飲料去年盈利33.26億元，按年飆63.09%；收入158.38億元，按年升40.63%；銷量達421.64萬噸，按年增加47.58%。去年在中國能量飲品市場銷售量佔比達47.9%，按年升4.9個百分點，市場銷售額佔比增加4個百分點至34.9%。

同在上海上市的三一重工昨公布，正籌劃發行H股在香港上市，跟相關中介機構在商討具體的推進工作。