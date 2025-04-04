惠譽降中國主權評級 12年首次

國際評級機構惠譽時隔12年突然下調中國的長期外幣發行人違約評級（IDR），由「A+」調降至「A」，而評級展望維持「穩定」，主要反映內地財政將持續疲弱，公共債務快速攀升的預期，惟美國剛宣布的對等關稅尚未納入該機構預測之中。

中國財政部對此深表遺憾、不予認可之餘，強調中方預留了充足的政策空間，將根據情勢變化，及時研究和動態調整政策儲備，確保內地經濟持續健康發展。

惠譽認為，在內需低迷、關稅上調和通縮壓力加大的背景下，內地政府將採取持續的財政刺激措施來提振經濟增長，可能會使財政赤字居高不下，並預計未來數年政府債務佔國內生產總值（GDP）比率將延續大幅上升的趨勢。

財政部︰有失偏頗 據其估計，內地政府財政赤字佔GDP比重將由去年的6.5%，升至今年的8.4%，高於「A」評級國家的中值2.7%。而且內地赤字率在2020年之後一直保持在高位，約為2015至2019年期間平均赤字率3%的兩倍多。今年內地政府一般性債務佔GDP比率，可能按年上漲7.4個百分點至68.3%，明年更升至74.2%，屆時「A」評級國家中值保持在57%。直到2029年底，內地政府債務料達到GDP的80%，比此前的評估足足高出10個百分點。

除降級外，惠譽還預測中國GDP增速在今年將放緩至4.4%，因外部風險升溫的情況下，內地房地產行業等挑戰揮之不去。尤其是美國提高對華商品的對等關稅後，有效關稅稅率的調升幅度超出惠譽的35%基本情景假設，這對內地經濟和財政預測產生負面影響，惟目前其影響仍具不確定。

財政部有關負責人表示，在是次覆評過程中，中方與惠譽團隊進行大量深入溝通，惠譽方面承認中國較其他同評級經濟體，有更穩健的經濟增長前景和全球貿易關鍵地位，但其固守原有的評級方法，下調中國主權信用評級是有失偏頗的，不能充分客觀反映內地實際情況。