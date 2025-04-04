英皇夥陳世昌組合資 拓內地珠寶

附屬英皇中國持股51% 根據協議，合資公司的總現金資本承擔不多於3.46億元（人民幣‧下同），英皇中國持股51%，出資不多於1.68億元，其餘49%權益屬於曉多才。它成立後，集團在內地的珠寶業務營運將由合資公司接管。

公告稱，陳擁有超過40年的經驗和豐富行業知識，涵蓋黃金珠寶裝嵌、珠寶加工及品質控制，以至品牌管理、市場推廣、前線分銷等，且有廣泛的人脈網絡，亦是中國珠寶玉石首飾協會高級諮事、全國珠寶玉石標準化技術委員會委員、中國黃金協會常務理事等。

提高品牌在華影響力 英皇鐘錶珠寶主席楊諾思表示，成立合資公司屬優勢互補，互利共贏，可結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌的豐富專業經驗，將大大提高「英皇珠寶」品牌在內地的實力及影響力，跟這位深諳內地的老行尊建立戰略合作關係，乃集團擴展內地珠寶業務的良好契機。此外，成立合資公司將使集團有效擴展及分散零售網絡的覆蓋範圍，並進一步加速內地市場的業務發展，為股東創造長遠價值。

陳世昌將擔任合資公司的副董事長兼總經理，他表明會全身投入，不會在同一行業投資合資企業以外的生意。