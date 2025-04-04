英皇夥陳世昌組合資 拓內地珠寶
英皇鐘錶珠寶(00887)公布，旗下間接全資附屬英皇珠寶（中國）與業界老行尊陳世昌控制的曉多才投資管理公司簽訂協議，成立合資公司，於內地從事「英皇珠寶」品牌旗下貴金屬及珠寶產品的設計、生產及銷售。
附屬英皇中國持股51%
根據協議，合資公司的總現金資本承擔不多於3.46億元（人民幣‧下同），英皇中國持股51%，出資不多於1.68億元，其餘49%權益屬於曉多才。它成立後，集團在內地的珠寶業務營運將由合資公司接管。
曉多才全稱「張家港保稅區曉多才投資管理有限公司」，陳世昌透過投資工具控制曉多才約66.67%權益。陳世昌正是周大福珠寶(01929)的「老臣子」，1985至2023年效力該集團，2021年4月至2023年3月期間更是主理內地業務的董事總經理。
公告稱，陳擁有超過40年的經驗和豐富行業知識，涵蓋黃金珠寶裝嵌、珠寶加工及品質控制，以至品牌管理、市場推廣、前線分銷等，且有廣泛的人脈網絡，亦是中國珠寶玉石首飾協會高級諮事、全國珠寶玉石標準化技術委員會委員、中國黃金協會常務理事等。
提高品牌在華影響力
英皇鐘錶珠寶主席楊諾思表示，成立合資公司屬優勢互補，互利共贏，可結合「英皇珠寶」品牌實力，以及陳世昌的豐富專業經驗，將大大提高「英皇珠寶」品牌在內地的實力及影響力，跟這位深諳內地的老行尊建立戰略合作關係，乃集團擴展內地珠寶業務的良好契機。此外，成立合資公司將使集團有效擴展及分散零售網絡的覆蓋範圍，並進一步加速內地市場的業務發展，為股東創造長遠價值。
陳世昌將擔任合資公司的副董事長兼總經理，他表明會全身投入，不會在同一行業投資合資企業以外的生意。
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