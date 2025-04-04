人幣反覆 本季望守7.35算

中美貿易戰再次升級，反映官方意願的人民幣中間價周四報7.1889兌每美元，按日下跌96點子，為兩個半月來新低。人民幣在岸價全日跌幅隨即擴大至逾300點子，而人民幣離岸價早段更一度跌穿7.34算，即每百港元兌逾94元人民幣。分析料，短期人民幣匯價仍會繼續反覆偏弱，但中間價將守穩7.2算。

人民幣離岸價早段曾低見7.3482，轉弱逾500點子，創逾兩個半月來低位，之後跌幅收窄，甚至曾重上7.28算；惟人民幣在岸價昨午4時半收報7.3043，按日仍急跌324點子，為逾一個半月低位。

專家估適度壓匯應戰 獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，美國大幅徵收中國對等關稅及取消小額包裹關稅豁免，拖累人民幣離岸價一度跌向7.35水平，預料短期人民幣匯價仍反覆偏軟，逐步邁向7.4水平。除非美國聯儲局之後大幅減息，否則人民幣匯價後市仍較弱，預測今年人民幣離岸價有機會跌至7.5算。考慮到對等關稅對中國出口造成一定影響，他估計，中央可能會刻意將人民幣適度貶值。

不過，渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔發表報告指，人民幣貶值似乎並不是首要問題。據報美國總統特朗普在計算對等關稅時已將貨幣操縱因素考慮在內，一旦人民幣大跌，美國可能徵收更高的關稅。她認為，中國人民銀行將維持人民幣中間價在7.2算以下，並尋求其他措施來減輕直接影響。野村證券亦指，為鞏固內地金融和房地產市場並推動人民幣國際化，中央政府熱衷於捍衞人民幣匯率。

受關稅和季節性的負面因素影響，劉潔料，未來數周人民幣可能跌至7.344，並維持本季末人民幣匯價在約7.35水平的預測，但仍預計下半年將回升到7.2至7.25左右。

A股軟 國債期貨靠穩 A股方面，滬深3大指數昨均受壓，滬綜指收跌0.24%，報3,342點，深成指及深圳創業板指數分別跌1.4%及1.86%。兩市全日主板成交約1.13萬億元人民幣，按日大增逾16%。今日為清明假期，A股休市，滬綜指全周微跌0.28%，連跌3周，合共跌幅2.26%。反觀國債期貨昨全線靠穩，中國30年期國債期貨主力合約價格再升逾1%，可見內地資本市場避險情緒升溫。