華中小服務業3個月最強

上月財新PMI續擴張 渣打：或提前發債谷內需 中國3月份經濟在關稅陰霾下展現的韌性遠超預期，無論官方和財新中國製造業採購經理指數（PMI）均勝預期，連服務業經營活動的擴張步伐亦見提速，昨出爐的財新中國服務業PMI從2月的51.4升至51.9，連續27個月企穩盛衰分界線50以上。儘管美國對中國打出對等關稅大牌，但分析預期，中國將會加大政策支持力度，以應對關稅對出口的影響。

渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔發表報告，認為美國加徵關稅不僅針對中國，也針對全球，尤其是被廠商為規避風險而實施「中國加一」所選定的生產地，遭徵收更高的關稅，不僅可能導致中國對美的直接出口大幅下降，還可能導致中國對美的間接出口減少。

花旗料關稅影響季內顯現 隨着淨出口對內地國內生產總值（GDP）的貢獻在2024年升至創紀錄的30%，今年相關貢獻比例或將下降。不過，這可能減緩中國的直接對外投資（ODI）；且考慮到內地將推行更多刺激政策，意味內地政策甚具確定性之際，部分企業今年可能重新投資中國市場。

劉潔預期，內地政府未來將加大政策支持力度，財政政策事實上已變得更積極，今年以來國債淨發行量按年增長兩倍。她估計，中央政府將繼續提前發債，刺激財政支出，從而提高內需，抵銷外需損失，也不排除今年稍後進一步增加政府國債發行量的可能性，無論是以官方預算赤字還是特別債券的形式。

受惠服務業新訂單量穩健增長，市場需求回升，上月財新中國服務業PMI錄3個月高位，加上同月的製造業PMI皆加速擴張，綜合產出指數從2月的51.5上升至51.8，生產經營活動錄得去年11月後最大增速。

野村證券中國首席分析師陸挺亦料，中央將採取一系列措施刺激內需，特別是消費需求，以抵銷出口潛在影響。然而，由於難以評估經濟損失，加上今年內地經濟活動數據向好，現階段政策可能仍處於觀望態度。惟該行重申，未來數月內地經濟活動增長將減弱，維持第四季GDP料增4%的看法。

另一投行花旗認為，以美國對華的有效關稅稅率躍升至約65%計，這幾乎是此前討論雙方的「硬脫鈎」情景正在上演。在這種極端情況下，如果不考慮抵銷措施，內地經濟增長可能下降2.4個百分點，出口也跌15.4個百分點。據該行預測，關稅影響可能從本季開始顯現，支持內需的憧憬隨之升溫。在4月中央政治局會議上，政策制訂者將為中美談判和對沖政策做準備。

野村估人行今季放寬幣策 貨幣及財政政策方面，野村續指，政府可能只會在增長勢頭再次回落時才會出手。考慮到美國關稅幅度超出預期，中國人民銀行很可能在本季啟動新一輪貨幣寬鬆政策。

至於短期內，人行或透過逆回購或直接買入政府國債，並釋放出資金流，從而降低融資成本，然後再下調存款準備金率（RRR）和政策利率。同時，為化解房地產產業的亂局，中方救樓市的支持政策將為升級。

內地財新服務業PMI