金價曾破頂 Yen兌港元5.3算半年高

隨着美國對等關稅措施出台，資金湧入黃金、日圓避險。現貨金價一度刷新歷史新高，最高見每安士3,167.84美元，主要受到美元下跌的影響。與此同時，日圓兌每美元昨日亦曾見146.26，相當於每百日圓兌5.31港元，創半年新高。分析指出，金融市場的即時反應顯示出投資者的風險偏好降低，因此避險資產受到提振。

現貨銀價一度下滑4% 安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong形容︰「市場出現下意識反應，美元會走弱，美國股市也會逆轉漲勢。」他指出，投資者轉投美國國債、日圓和黃金等避險資產，預計受關稅影響最嚴重的地區（包括內地、南韓和台灣）的投資者將進一採取「去風險」動作；又預期各地將報復關稅，作出相應的行動。

市場分析指出，美國貿易政策的不確定性是今年以來推升金價的主要動力，投資者的避險情緒近期也相當高漲。不過，老虎證券（香港）研究團隊指出，從基於庫存及技術指標的分析顯示，黃金價格已處於極端位置，接下來波動可能會逐步放大；建議配置黃金現貨，而不要選擇購買黃金加工、銷售企業。

IMF：日經濟可達新平衡 日圓方面，除了受到避險情緒的支持，其經濟環境的改善亦是一大利好因素。國際貨幣基金組織（IMF）表示，愈來愈多迹象表明，日本經濟可以「達到新的平衡」，將通脹率維持在中央銀行2%的目標附近，並且把經濟潛在增速保持在0.5%。IMF亦敦促日本央行，當經濟重回正軌後，要逐步將貨幣政策正常化，撤回寬鬆措施。

每百日圓兌港元表現