高關稅持續 多國恐衰退

國際信貸評級機構惠譽指出，華府最新的對等關稅政策，導致美國平均進口關稅率從去年的僅2.5%大幅提高到22%，是1910年代以來前所未見，意味着美國貿易保護主義正回到過百年前的程度。惠譽美國經濟研究主管Olu Sonola表示︰「如果這個關稅率長時間保持下去，許多國家可能最終陷入衰退。」

衝擊美多州製造業 Sonola直言︰「這是規則的改變者，不僅對美國經濟，而且對全球經濟都是如此。」之前大多數的經濟預測，如今都不再適用。未來數月內，新增的關稅將直接導致數以千種消費品的價格上漲。這種價格壓力可能會抑制國內和全球需求，增加衰退的風險。

另一邊廂，里士滿聯儲銀行研究指出，關稅政策將對美國中西部和南部各州的製造業造成大範圍干擾，並且本屆政府的關稅衝擊，會比2018年及2019年期間的貿易戰影響更大，造成的經濟損失、就業職位流失會更多。

研究指出，由於關稅可能會提高生產投入成本、擾亂供應鏈並導致物價上漲，其結果可能是弊多於利。

籲權衡目標與成本 該研究又稱，政策制訂者應仔細權衡這些成本與預期的政策目標，並考慮採取針對性的措施，以支援受關稅影響最嚴重的產業和社區。其中，關稅即時影響最大的，是汽車和金屬相關產業，又以包括密歇根、俄亥俄、印第安納和東南部等州份的影響尤其嚴重。