英德法股受壓 歐央行：物價更難測

歐洲股市周三低收後，昨日再因美國總統不顧盟友大加歐洲關稅而下跌。英國倫敦富時100指數、德國法蘭克福DAX指數、法國巴黎CAC指數昨日分別曾挫1.65%、2.59%、3.15%。歐洲央行副行長德金多斯表示，央行原預期歐元區通脹可持續落於2%左右水平，但美國總統特朗普對歐盟徵收的20%關稅和貿易摩擦，將令對未來物價變動步伐的預測變得更難。

未來幣策需更謹慎 他說：「受關稅上調或地緣政治緊張局勢影響，歐元區出口需求下降與經濟增長放緩，都可能對經濟構成威脅，抑制需求並壓低通脹。」可是貨幣貶值和報復性關稅又會令歐洲進口物價上升。歐央行上月已減息，市場原預期本月的政策會議會再減息。德金多斯認為，未來貨幣政策決定需非常謹慎。

行長拉加德早前指，美國關稅將對全球造成負面影響，甚至對施加關稅方亦有害，她預期最終會透過談判消除部分貿易障礙。

歐央行管委兼奧地利央行行長Robert Holzmann則表示，美國新關稅可能引發潛在貿易戰，央行需採取非常規政策應對。他希望政策制訂者能更好地執行政策，又指除了通脹和金融穩定外，歐央行不可能對整個經濟負責。

學者估英短期得益 相對地，特朗普本次只對英國徵收10%基本「對等關稅」，來得較其他國家溫和。可是，英國首相兼首席財政大臣施紀賢昨日一早在倫敦股市開市前，便與企業領袖會面商討，他強調政府將持續推進與美國簽署雙邊經貿協議、為英國爭取利益。至於會否盡速反制美方，他說，英國的強項之一就是「保持冷靜沉穩的能力」，強調貿易戰沒有贏家。

日前有英國學者預期，本次美國的新關稅將令全球供應鏈改道，英國或可從中短期得益。