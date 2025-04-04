越股冧7％ 日經瀉近千豐田挫半成

亞洲股市顯著受壓，尤其是要承受46%美國關稅的越南首當其衝，胡志明指數和河內指數分別插6.68%和7.21%。摩根大通預計，逾三分之一新興市場企業將受美國關稅實際影響，其追蹤新興市場企業債指數的逾750間公司中，36%將受實際影響，16%企業受顯著影響。該行維持對新興市場主權及企業信貸的「減持」評級。

摩通嗌掟新興國貨幣 摩通又將新興市場貨幣的評級下調至「減持」，主因美國新關稅超出該行最壞的預期，因市場情緒以及資本流動的衝擊可能會持續，風險溢價有需要提高。

日本股市方面，日經平均指數開市後不久即瀉1,623點或4.5%至34,102點，為去年8月7日以來新低；收市仍跌989點或2.77%至34,735點。東證指數（Topix）全日跌幅也達3.08%。

以出口主導的豐田汽車股價昨日跌約5.18%，航運股日本郵船大跌5.56%；晶片股如瑞薩電子挫6.47%。銀行股亦受災，原因是日債孳息率大幅下滑，令銀行業息差收益展望變得悲觀。

分析員表示，美國課日關稅幅度較預期更糟，日本企業利潤可能受重創，情況或與2020年新冠疫情時期相當。野村總合研究所預計，24%關稅將在「相對短時間內」使日本經濟增長減少0.59%，進一步加劇市場悲觀情緒。

澳洲料下月減息應對 亞洲其他主要股市亦下跌，新加坡海峽時報指數跌0.3%，澳洲標普ASX 200指數跌0.94%。澳洲財長查默斯形容昨日是「全球經濟的黑暗日子」，沒有國家能幸免於不斷升級的貿易緊張局勢。市場預計，澳洲央行將於下月會議減息，之後會再減息3次，以應對經濟可能轉壞。