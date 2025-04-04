GUM：不建議積金現時沽美股

近年不少打工仔因應美股大升，加重美股在強積金（MPF）的倉位配置，不過隨着關稅戰開打，美股走勢會否「甩轆」備受關注。GUM常務董事陳銳隆預期，美股今季應有較大波動，並直言「特朗普每次在大鏡頭前說一說話，足以令市況大上大落」，在大規模加徵關稅下，美國後續經濟亦未必繼續再上，並料標指季內在5,500點附近上落。

可小量加注港股 不過，他不建議打工仔「現時賣出美股」調整倉位，也不宜頻繁調動倉位，反之港股方面可作小量加注，因兩會政策措施奏效，受關稅影響也較低，並料恒生指數第二季底或升至24,000點。

回顧首季強積金表現，GUM指截至3月28日，GUM強積金綜合指數上漲3.3%，報253.5點；其中GUM強積金股票基金指數升4.9%，GUM強積金混合資產基金指數和GUM強積金固定收益基金指數各升2.7%和1.1%。首季人均賺9,126元，接近去年人均回報的一半，並預期今年上半年強積金回報有5%，意味第二季強積金回報介乎1至2%。

另一MPF研究機構積金評級則表示，強積金雖然在3月份下跌約1.34%，人均虧損約3,800元，惟首季累計仍上升約2.69%，即每名打工仔平均收益有約7,300元。在資產類別層面，中港股票基金首季表現領先，回報率約11.95%，反之美國股票基金表現最差，虧損5.27%。