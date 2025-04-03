大行觀點：內地股市投資熱度升溫

早前，與常駐亞太和歐洲的幾十位國際投資者就內地股市進行交流，海外投資者對內地股市的關注度與情緒呈明顯上升態勢，對內地股市的樂觀看法得到了絕大部分投資者認同，接收到的投資者擔憂似乎是過去兩年來最少。

對內地股市投資情緒改善，相信有部分來自股市快速反彈，當然也有一部分源於由內地人工智能（AI）創新火花，以及全方位的政策寬鬆所激發的信心提振。

國際投資者普遍認同內地經濟處於復甦態勢，交流的重點在於「兩會」政策信號、財政刺激規模、房地產活動情況、居民消費復甦節奏，以及各行業產能利用變化等中短期內地經濟走向，而非此前討論較多的人口高齡化、中美關係、社會保障體系等較為長期的結構性話題。這顯示國際投資者似乎開始試圖從中短期的經濟走勢尋找投資機會。

聚焦AI及消費板塊 AI及其相關行業，包括人形工業機械人、智能駕駛等，仍為國際投資者最為關注的投資主題。對於消費板塊，考慮到近期內地一線城市樓價和成交量出現企穩的迹象，且優質消費內容持續供給，消費刺激政策不斷發力，部分長線投資者開始詢問逢低布局的機會。

不過，紅利和出海主題受到的關注度降低。在市場上行期間，高分紅板塊因其防禦性較強而普遍跑輸市場，而今年美國對全球多地商品加徵關稅或將擾動外需。

瑞銀證券中國股票策略分析師 孟磊