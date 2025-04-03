宏觀視野：歐股今年踏上復興之路

歐洲股市正經歷一場顯著的復甦，今年至今跑贏美股超過15%，創下2000年以來最大的差距。歐洲政府，尤其是德國，承諾針對國防及基礎建設採取大膽的財政刺激措施，加上美國政治局勢不明朗等因素都帶動歐洲股市的表現。

對投資者而言，最迫切的問題是這種上升趨勢能否持續？隨着人們對這個先前被低估的歐洲市場信心不斷增強，許多人都選擇按諺語「跟着錢走」（Follow the Money）。在歐元轉強的鼓舞下，投資者對歐洲股市的興趣大增。雖然其估值仍低於美國，但感覺開始面臨正面轉變。

小型企業增長潛力可觀 展望未來，今年可能是歐洲投資市場取得突破的一年，銀行股現在看來尤其具吸引力。隨着利率回升，銀行受惠於利潤率提高，並積極進行股份回購，以提高股東回報。此外，由於基礎建設支出增加，以前被忽視的小型企業也將蓬勃發展，創造出巨大的增長潛力。

與歐洲信貸相比，高收益的歐洲股票看來是更好的投資選擇。雖然高收益債券在去年很受歡迎，但各國政府增加支出可能會導致更大的市場波動。儘管預期歐洲央行將提供一些支持，但由於財政紀律成為擔憂，長期政府債券或需要提供更高的收益率。

隨着歐洲政府推動投資，預期投資者將捉緊這些增長和收益機會，害怕錯過歐洲崛起所帶來的機遇確實存在，但重點應放在歐洲地區正在發展並引人注目的投資前景上。歐洲股市的宏觀形勢正在轉變，有望為那些準備積極參與投資者帶來不可錯過的機會。

從利率角度來看，鑑於特朗普的貿易政策、移民政策對美國勞動市場的影響及持續的財政壓力，預期美國利率將維持在現有水平或上升。因此，宜繼續專注於固定收益資產的多元化，尤其是在高品質領域。偏好按揭抵押證券及澳洲投資級別和保險相連證券。

施羅德投資