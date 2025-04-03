專家點評：美車企恐成關稅大輸家

美國總統特朗普日前宣布對所有不在美國生產的汽車加徵25%永久性關稅，以及最遲一個月後將涵蓋特定汽車零組件，即將於美國東岸時間4月3日起生效。

早前消息公布時，全球汽車股應聲重挫，消息公布翌日美國通用汽車（GM）早盤重挫逾8%，德國福士汽車（Volkswagen，又稱大眾）盤中跌逾2%，南韓現代汽車收跌4.3%，日本豐田汽車（Toyota）跌2%。

或許特朗普初衷有考慮對美國有益。除根據其政府估算，本次對進口汽車及零件加徵關稅，將為美國財政帶來超過1,000億美元收入外，短期美國本地車企或受惠於市場份額被動提升，但實際上，長期來說是損人不利己。

促使全球汽車業大洗牌 數據顯示，現時在美國銷售的汽車幾乎有一半來源屬進口車，就算是在美國生產組裝，亦有接近六成零組件來自墨西哥、加拿大，來自海外則更多。美國商務部統計數據顯示，美國汽車零件有42.8%來自墨西哥、15.99%來自日本、15.83%來自加拿大，牽涉範圍甚廣，或令全球汽車業大洗牌。

有分析顯示，若關稅覆蓋全部進口零件，北美地區約30%的汽車生產將因成本過高而中斷。特別是美國本地品牌通用汽車和福特（Ford）等受創最深，因墨西哥是該等品牌的主要組裝產地，每年生產近400萬輛汽車，產業是高度外貿導向的，出口至美國的佔比近80%。有分析估計，如實施該關稅政策，或可能完全抵銷福特和通用汽車2025年的利潤。

同時，連在美國生產的電動車大廠特斯拉（Tesla）的創始人馬斯克都公開回應，特朗普關稅政策對特斯拉汽車零件造成的成本影響並非無足輕重，近期亦有傳言指其最快5月底前會離開政府效率部（DOGE），去挽救特斯拉。美國政、商及汽車業有許多聲音對政策表示批評，足見政策對美本土影響之大。

引發產業連鎖負面效應 整體來看，特朗普汽車關稅對車企的成本影響極大，對各品牌造成壓力。在成本增加下，在美銷售汽車價格必定也會提升，或降低需求，亦對購車者造成壓力，從而對車企、經銷商和消費者都不利。在此背景下，車企利潤減少，或引發汽車業大規模裁員降薪，對美國整個產業發展都不利。如若連同各國的反制和潛在反制動作，都將對美國總體經濟造成更多負累。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）