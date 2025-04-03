太古城760萬轉讓

二手樓市近期交投有加快迹象，多個傳統藍籌屋苑相繼發市，其中鰂魚涌太古城本月已速錄兩宗買賣，一個兩房單位最新以760萬元售出。

市場消息指出，該盤元宮閣低層F室，實用面積約580方呎，成交呎價約13,103元。原業主於2009年7月以約428萬元購入單位，至今升值約332萬元。

美孚持貨11年賺73萬 荔枝角美孚新邨也有持貨多年業主獲利沽出，中原馮健平表示，屋苑剛錄本月首宗買賣，單位為3期百老匯街63號中層A室三房戶，實用面積約657方呎，以653萬元易手，呎價約9,939元。原業主持貨超過11年帳賺約73萬元。

美聯黃信豪稱，天水圍嘉湖山莊11座中層E室，實用面積約457方呎，兩房設計，成交價約390萬元，呎價約8,534元。原業主早於1996年1月以137.5萬元入市，現轉售大幅升值約252.5萬元，升幅約1.8倍。

大坑單位低估價12%售 此外，拍賣場不乏住宅成交，忠誠拍賣昨舉行的拍賣會沽出兩項物業，包括大坑勤屋高層單位，實用面積約1,204方呎，由遺產承辦人推出拍賣，開價1,160萬元，獲4組客出價競投，終以1,360萬元拍出，搶高約17.2%，呎價約11,296元。該單位銀行估價約1,550萬元，售價較估價低約12.3%。