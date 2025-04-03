二手蝕讓：黃埔三房賣千二萬 較高位回落30％

踏入4月市區屋苑大單位即錄連環損手，紅磡黃埔花園套三房海景單位僅以1,200萬元沽出，原業主持貨約7年，帳面蝕240萬元，樓價較高位回落逾30%。

中原吳國豪表示，上址為9期8座低層F室，實用面積約891方呎，另設儲物房，成交呎價約13,468元轉手，原業主於2018年4月以1,440萬元買入，帳面跌價約16.7%。資料顯示，同座數層相若同室單位，2021年最高以1,738萬元登記轉讓。

浪澄灣8年貶值21% 西南九龍浪澄灣海景戶蝕幅更顯著。該行黃家全指，單位為1座中層A室，實用面積約842方呎，套三房另設工人套房，成交價1,550萬元，呎價約18,409元，約8年帳蝕433.8萬元，貶值約21.9%。

香港置業劉浩勤稱，將軍澳日出康城晉海1A座中層A室套三房戶，實用面積約842方呎，減價110萬元，售價1,188萬元，呎價約14,109元，樓價不足8年帳面蒸發約23.2%。

康德低市價12%易手 新界細價樓仍要蝕賣吸客。中原鍾宏遠表示，屯門康德花園1座中層G室，實用面積約363方呎，原業主換購市區樓，劈價72萬元，以298萬元沽貨，低市價約12%，呎價約8,209元，不足8年帳蝕60萬元離場。

投資者連購蝕讓單位。世紀21天生置業鄭少坤指，屯門掃管笏上源2A座中層D室，同類買家零議價下以450萬元購入，呎價約8,167元，約6年半單位帳面貶值約35.1%。美聯周南輝續稱，大埔白石角雲滙7座高層開放式單位，同區投資客以368萬元買入，呎價約13,237元，原業主持貨約5年，帳面跌價約33.5%。

豪宅方面，資料顯示，大潭陽明山莊11座低層67室，實用面積約2,049方呎，以4,800萬元登記售出，呎價約23,426元。單位2017年購入，至今貶值約1,000萬元。消息稱，何文田天鑄第1期7座中層單位，售價約4,260萬元，約9年半帳面跌價約1,771萬元或約29.4%。