中環新商廈地舖及20樓全層1.2億沽

中環DL TOWER最高5層早前以近3億元沽出。

核心商業錄大手成交，中環全新商業項目DL TOWER，新近錄得地下商舖及20樓商業樓面成交，涉及金額共逾1.2億元。

該公司執行董事何樂輝表示，項目連環錄得成交，均由投資者承接，反映商業市場經過一輪調整後，觀望情緒漸減退，對商業市場重拾信心，相信隨整體市況再度向上，商業物業交投將回復暢旺。項目至今已售出約五成商業樓面，現尚餘11層商業樓面待售。消息指，觀塘成業街工廈日昇中心中層02室，面積約10,268方呎，以約4,000萬元，呎價僅約3,896元。

紀惠佐敦全幢商廈嗌8.9億 另外，紀惠集團的佐敦柯士甸廣場全幢商業物業，以約8.9億元放售，呎價約8,990元。利嘉閣蔡偉樑稱，物業建築面積約99,000方呎，目前出租率約94%，每月租金收入逾240萬元。資料顯示，項目2006年以約4.5億元購入。

市場消息指，曾由變形金剛餐廳租用的銅鑼灣羅素街金朝陽中心地下A、B、C號舖及一樓複式舖，以逾100萬元租出。