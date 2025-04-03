新盤年內16宗售逾億
天璽呎價9.5萬 SIERRA SEA披露巨型會所
新盤市場於今年暫錄約16宗逾億元大額成交，個別市區豪宅樓價堅挺，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，昨日招標售出四房單位，成交價逾1.49億元，呎價逾95,000元為項目標準戶新高。同系西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，首度披露住宅會所設計，提供168項設施，規模屬集團旗下樓盤歷來最大。
據項目成交紀錄冊，天璽的第20座第1區89樓A室，實用面積1,574方呎，採四房雙套連儲物室間隔，買家採用180日付款計劃購入，呎價高見95,009元，不僅為一手市場今年最高，亦同時打破項目標準單位紀錄。該盤於今年1月亦曾以逾1.52億元售出四房單位連車位。
若以售價計，今年成交價最高的一手物業，來自建灝地產的赤柱ONE STANLEY，於上月中以逾2.6億元售出28號洋房。
MOUNT POKFULAM屋2.3億成交
宏安地產(01243)及錦華實業集團合作的西半山薄扶林道項目MOUNT POKFULAM，昨以逾2.3億元招標售出薄扶林道86C號，呎價48,000元。
另方面，新地今年的「重頭戲」SIERRA SEA，正式展開推售攻勢。新地副董事總經理雷霆指，將盡快上載樓書及開價，有機會復活節假期對外開放示範單位，部署本月內開售。
新地代理執行董事陳漢麟稱，項目住客會所「Resorts World」，劃分3個主題，提供10大水上遊樂設施、15大室內外運動設施、5間湖畔主題小屋及5個主題宴會廳等。西沙住宅項目未來更多期數落成，設施會陸續增加。
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