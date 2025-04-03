新盤年內16宗售逾億

據項目成交紀錄冊，天璽的第20座第1區89樓A室，實用面積1,574方呎，採四房雙套連儲物室間隔，買家採用180日付款計劃購入，呎價高見95,009元，不僅為一手市場今年最高，亦同時打破項目標準單位紀錄。該盤於今年1月亦曾以逾1.52億元售出四房單位連車位。