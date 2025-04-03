簡訊一覽
●基石藥業(02616)配售8,000萬股新股，佔擴大後股本約5.86%；每股配售價2.933元，較周二收市價折讓14.99%，料淨集資約2.32億元。
●優必選(09880)董事、監事及高級管理人員繼今年1月份後再度增持，今次由執行董事包括周劍（主席）、熊友軍（首席技術官）、王琳；監事會主席鄧峰、職工代表監事王興茹，以及首席財務官張鉅，周二以自有資金各自在公開市場買入優必選，惟未有透露金額。
●貴州茅台去年收入增長15.66%至1,741.44億元（人民幣‧下同），純利增長15.37%至862.28億元，每10股派息276.24元。期內，茅台酒收入增長15.27%至1,459.28億元，毛利率達94.06%，比其他系列酒高14.19個百分點，整體賣酒量升13.73%。
●領展房產基金(00823)聯同AXA安盛及達信，在香港綠色金融協會支持下，發表題為《可持續發展相連保險：鼓勵應對氣候風險》的白皮書，介紹一種創新的財產保險方案──可持續發展相連保險，旨在整合氣候風險的影響與緩解措施。
●富途證券自2023年7月在尖沙咀開設首間門店後，一直密密擴張。消息指，富途將在銅鑼灣再開一店，位於羅素街38號地下及1樓，在港常設服務點增至6個。
●南韓3月消費者物價指數（CPI）按年升2.1%，高過預期，漲幅連續3個月逾2%，剔除食品及能源的核心通脹升1.9%，主因韓圜疲弱推高進口成本，分析料南韓央行本月或暫緩減息。
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