簡訊一覽

●貴州茅台去年收入增長15.66%至1,741.44億元（人民幣‧下同），純利增長15.37%至862.28億元，每10股派息276.24元。期內，茅台酒收入增長15.27%至1,459.28億元，毛利率達94.06%，比其他系列酒高14.19個百分點，整體賣酒量升13.73%。

●富途證券自2023年7月在尖沙咀開設首間門店後，一直密密擴張。消息指，富途將在銅鑼灣再開一店，位於羅素街38號地下及1樓，在港常設服務點增至6個。

●南韓3月消費者物價指數（CPI）按年升2.1%，高過預期，漲幅連續3個月逾2%，剔除食品及能源的核心通脹升1.9%，主因韓圜疲弱推高進口成本，分析料南韓央行本月或暫緩減息。