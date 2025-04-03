絲絲講場：邊隻股票咁把炮？ 大行睇佢變「金牛」

老鋪黃金話，今年每間精品店嘅銷售額可繼續強勁增長，而每家精品店銷售額長期目標唔少過10億元人民幣。野村就話，管理層未畀今年具體指引，但有信心實現穩健增長，目標成為全球頂級奢侈品牌，對其目標價由576元大升至999元，評級「買入」。

摩根大通亦睇好老鋪黃金，預期增長勢頭喺2025年持續，淨利潤率仲有得升1.1個百分點。雖然金價上漲，毛利率要跌0.1個百分點，但基於營運槓桿作用，營運支出對銷售比率將下降1.6個百分點，仲話公司強勁嘅現金產生能力、有充足資本滿足未來發展所需，預計強勁嘅股息可以保持，調高目標價19%，由824元升至981元，並重申「增持」評級。