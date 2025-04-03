絲絲講場：邊隻股票咁把炮？ 大行睇佢變「金牛」
「股王」騰訊控股(00700)股價距離1,000元有一段距離，但有一隻股份只離一步之遙，甚至有大行睇到1,068元，為「最牛」預測，到底邊隻兼有乜原因呢？畀啲貼士，屬於消費行業。
富瑞嗌買老鋪黃金
即使內地整體消費仍然不明朗，大行對金飾公司老鋪黃金(06181)信心滿滿。富瑞喺佢放榜後，將2025年及2026年純利預測分別上調140%及227%，直指2025年以來，公司維持強勁表現，加強咗該行樂觀預測同信心，仲將目標價由230元大幅上調至1,068元，予「買入」評級。
老鋪黃金話，今年每間精品店嘅銷售額可繼續強勁增長，而每家精品店銷售額長期目標唔少過10億元人民幣。野村就話，管理層未畀今年具體指引，但有信心實現穩健增長，目標成為全球頂級奢侈品牌，對其目標價由576元大升至999元，評級「買入」。
摩根大通亦睇好老鋪黃金，預期增長勢頭喺2025年持續，淨利潤率仲有得升1.1個百分點。雖然金價上漲，毛利率要跌0.1個百分點，但基於營運槓桿作用，營運支出對銷售比率將下降1.6個百分點，仲話公司強勁嘅現金產生能力、有充足資本滿足未來發展所需，預計強勁嘅股息可以保持，調高目標價19%，由824元升至981元，並重申「增持」評級。
老鋪黃金股價前日狂升差唔多20%，尋日輕輕上到881元歷史新高之後就抖一抖，收市回吐7.94%，報799元，反而金價破頂下，未必一定好受惠嘅周大福(01929)狂飆10.11%，跑贏所有藍籌一大截。近兩日周大福比較重要嘅消息就係4月開始喺內地提高一口價金飾嘅售價，加幅一至兩成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：