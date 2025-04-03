華今年經濟增長預測獲調高至4.8%

在美國關稅大棒亂舞的前夕，渣打銀行一口氣上調內地今年全年，以至每季經濟增長預測。由於今年首兩個月內地實際經濟活動和3月整體採購經理指數（PMI）表現均超出預期，該行不但調升首季國內生產總值（GDP）增長預測，由原本的4.8%上調至5.2%，亦進一步將第二至第四季增長預測上調，全年最新估升4.8%，也高於此前預期的4.5%。

料更多措施抑制風險 渣打昨發表報告表示，雖然中國首季經濟動力按季減弱，估計按季經濟增長會由去年第四季的1.6%，放緩至1.3%；上季進口亦可能持續下跌，並導致更大規模的貿易順差。但面對美國潛在的額外關稅及限制措施所帶來的影響，內地政府承諾在必要時推出更多刺激措施，應有助抑制下行風險。

因此，渣打決定進一步調升今年第二、第三及第四季經濟增長預測，分別由原本的4.7%、4.6%及4.1%，上調至5.1%、4.8%及4.2%。

不過，由於食品和燃料價格下跌，該行料3月居民消費價格指數（CPI）通脹率仍會維持負值，預計按年跌0.1%，較2月跌0.7%收窄；內地工業生產者出廠價格指數（PPI）上月跌幅或擴至2.4%。因貸款需求疲弱及債券轉換計劃持續進行，3月新增人民幣貸款的增速亦可能進一步放緩。

昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1793兌每美元，按日下跌18點子，創逾兩個月低位，在岸人民幣昨午4時半收報7.2719，亦跌32點子。據報中國財政部自4月開始推介首筆綠色主權債券，並計劃在倫敦發行，規模不超過60億元人民幣（約8.26億美元）。