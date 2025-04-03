民行：恒大敞口91億無實質影響

民行去年房地產企業不良貸款率由4.92%升至5.01%，乃相關貸款總額縮減3.71%的結果，不良貸款餘額實際跌1.99%。以91億元計算，對恒大貸款僅佔民行貸款的0.2%。跟其他銀行一樣，民行去年個人貸款和墊款的不良率顯著上升，達1.8%，小微貸款、樓按和信用卡的不良貸款俱「雙升」，不良率分別為1.54%、0.96%及3.28%。

董事長鄭國雨稱，該行今年將首次啟動資本和代理費「主動調整」，兩者的「一增一降」將加強郵儲行服務實體經濟、抵禦風險和盈利能力，過程會依照保護股東利益、市場化、「代理費增速與營收增速相協調、平穩銜接」等原則。

行長劉建軍指，該行的按揭貸款佔比為大型國有銀行當中最高，既有樓按減息帶來壓力不小，該行會繼續加強對淨息差的管理。

就財政部注資，副行長杜春野表示，假設上半年完成、其他因素不變，預計注資會把每股加權平均淨資產攤薄6%，A股和H股股息率分別仍有4厘和4.5厘以上，但新資金能發展業務，提升盈利與競爭力，持續提升每股淨資產。