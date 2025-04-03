東風長安傳商討整合 料成內地最大車企

日本兩大老牌車企日產和本田合併告吹，但中國正醞釀一場汽車行業大整合。消息指，東風和長安已仔細商討如何整合業務，並通報了他們各自的合資夥伴，進一步邁向結成全國最大車企。

東風的主要合資品牌正是日產和本田，長安則為萬事得和福特，早前傳出明年來港上市的阿維塔則是其與華為合作的新能源車品牌。據了解，中央推動東風與長安合併的目的是關閉過剩的燃油車工廠，推動電動車的發展，但東風也做軍用車，長安更是兵裝集團旗下，恐引發特朗普政府的關注。

花旗仍對小米有信心，暫維持73.5元的目標價和「買入」評級，預計憑藉一期工廠產能提升、二期產能下季上線，本年交車量應該會超過35萬輛的目標。

然而，死者親屬指控車輛起火後，車門無法打開，並希望公司更詳細交代，例如車輛是否有安全隱患，以及再有悲劇發生。小米稱，尚未接觸過事故車輛，未能斷定事故發生時車門能否打開。

小米澄清肇事車輛並非自燃後似乎並未平息外界的質疑，內媒昨日致電小米客戶服務查詢，對方指SU7標準版搭載弗迪刀片電池或寧德時代電池，Pro版和Max版僅搭載寧德時代電池，但標準版用的電池是隨機安裝，買車時無法選擇。

比亞迪昨日一則利淡消息是在日本下調「海豚」等電動車型的售價約30萬日圓（約1.56萬港元），為公司首次在日本減價，以應對當地純電動車滯銷。不過，該企繼續搶攻海外，昨日宣布正式進軍捷克，首批是兩款運動型多用途車（SUV）和一款轎車，之後會加推其他車型。