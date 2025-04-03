內房賣樓淡季呈強

惠譽：勢頭延續存疑 今年銷售額料降15% 儘管今年首兩個月為中國樓市傳統淡季，但實際賣樓表現勝預期，國際評級機構惠譽認為，今年市況可能比其此前預期更為強勁，這將對房地產行業的現金流和信用狀況產生廣泛的利好作用。然而，這種改善的可持續性仍存不確定性，特別是整體房地產銷售走強的影響在各個開發商之間不盡相同。

目前惠譽的基礎預測維持不變，包括中國房地產新樓銷售額將在今年下降15%至約7.3萬億元人民幣，主要受銷售建築面積下降10%及平均售價下跌5%影響。惟國家統計局數據顯示，今年首兩個月住宅銷售額按年僅跌0.4%，平均售價亦較去年同期上漲3.1%，且一線城市一手及二手樓售價表現持續優於低端市場。

合生創展績差 撤信貸評級 一般而言，1及2月期間的新樓銷售佔全年銷售比例約10%，如果近期趨勢持續下去，全年賣樓成績表現可能會遠遠超出惠譽的假設。這可能反映出樓市買家信心快速增強，或政府為穩定市場而持續採取的救樓市政策，所產生的影響比預期更大。

不過，該機構認為，在內地經濟面臨美國提高關稅等阻力的情況下，近月的良好勢頭能否維持仍然存疑。值得留意是，單計2月，一線城市二手樓售價按月下降，已結束去年10月以來的升勢，克而瑞地產研究的初步數據顯示，3月百強房企新樓銷售按年轉跌。

從合生創展去年度業績可見，截至去年底止，由於未能如期償還本金及利息合計約9.41億港元的部分貸款，該等違約事件繼而觸發了合計約92.69億港元貸款的交叉違約條款。標普指，下調合生創展的評級，主因該企現處於短期流動性危機之中，在流動性本已疲弱的情況下，可能不得不加速償還觸發了交叉違約的貸款。

惠譽則將合生創展長期外幣發行人評級，自「B」連降四級至「CCC-」，高級無抵押評級自「B」下調至「CCC-」，回收率評級為「RR4」。惠譽指評級下調是因應合生創展償債總額超出該行預期，加上銷售持續疲軟，導致其流動性狀況惡化，而最新評級主要反映該公司持續履行近期財務責任的能力存在重大不確定性。

內房企首兩月銷售佔全年比例預測