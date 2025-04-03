穩定幣商Circle申美上市 目標估值或達390億

全球第二大穩定幣USDC（USD Coin）發行商Circle再次挑戰於美國上市，並向美國證交會（SEC）遞交上市申請，打算以股票代號「CRCL」在紐約證交所掛牌上市。市傳其目標估值在40億至50億美元（約312億至390億港元）之間，承銷商包括摩根大通、花旗、巴克萊等。

Circle創立於2013年，其發行USDC是與美元掛鈎的穩定幣，根據CoinMarketCap數據，目前USDC市值超過600億美元，僅次於Tether USDT的1,440億美元的市值。值得留意的是，今次是Circle第二度挑戰在美國上市，該公司於2021年時曾嘗試透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併的方式借殼上市，但2022年底告吹。當時公司稱，SEC遲遲未批出針對S-4註冊文件（一份涉及發行新股文件）的許可。

Circle主要收入來自USDC的儲備資金收益（Reserve Income），即透過收取美元並發行相應的USDC後，將手頭的美元現金儲備投放於美債、銀行存款等，以賺取利息，該公司去年淨利潤約1.56億美元。行政總裁Jeremy Allaire在上市文件中表示：「登陸紐交所不只是公司發展的一大步，更是我們追求極高透明度，與高度責任感的延續。」

比特幣曾失守8.4萬關 近日市場焦點落在美國的關稅措施，避險情緒高企，包括比特幣在內的加密貨幣表現平平。比特幣昨日曾跌穿8.4萬美元，一度低見每枚83,936美元，其後有所反彈。至於以太幣則繼續在1,800至1,900美元關口之間徘徊。