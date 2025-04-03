空巴擬悉售中航科工套11億

波音CEO赴國會講整頓進展 空巴持有中航科工H股5.03%，計及外資股的持股比例則為3.91%。空巴是中航科工2003年招股時引入的戰略投資者，2018年更增持至5%（H股）以上，雙方的合作包括在中國的A320總裝線、複合材料製造和研發直升機等。

儘管空巴在中國市場受到國產客機的競爭，但其主要對手仍是美國的波音（Boeing）。波音早前被美國交通部長形容為「失去了美國人的信任」，該企行政總裁（CEO）奧特伯格將出席國會聽證會。外媒報道，他承認波音過去犯下不能接受的嚴重過錯，已迅速整頓人員、工作流程和集團架構。

據了解，他會強調波音去年以來扭錯的進展，如加強員工訓練，改良採用勢必銳（Spirit Aerosystems）部件的機身，更直言「文化可能是我們作為一家公司最主要的改變」，指管理層花更多時間聆聽員工的反饋，努力重提信任，並加強高層的問責。