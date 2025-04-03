沃爾瑪傳未放棄要求內地供應商降價

美國對等關稅措施出台前，企業繼續密謀壓縮供貨成本。外媒報道稱，美國大型零售商沃爾瑪（Walmart）此前被中國商務部約談後，仍然繼續要求中國的上游貨物供應商減價，以抵銷美國關稅上調所帶來的影響。該公司股價於周三早段曾升1.2%，報89.9美元。

要求每輪關稅減價最多10% 報道引述知情人士透露，沃爾瑪向全球的供應商提出要求，希望供應商在每輪關稅實施時相應減價最多約10%，基本上等同於讓供應商承擔一切關稅帶來的額外成本。

因應此事，沃爾瑪此前曾被中國政府官員約談，而一些官方社交媒體喉舌亦曾警告，可能會對該公司採取措施。不過，沃爾瑪似乎未有因此而打消念頭。消息人士表示，該公司與供應商的談判是按產品類別進行，而不是按原產國，意味着其並非只針對中國的供應商。

沃爾瑪發言人表示，與供應商的溝通都是為了向消費者提供低價，將與供應商密切合作，以找到最佳方式。其他大型零售商如Target、Costco等此前亦曾警告，關稅可能會推高產品售價。據了解，受影響最大的產品種類包括玩具、服裝、家居用品等。

目前價格談判的結果仍未有定案，一些中國供應商亦因為利潤空間有限而拒絕減價，而不同供應商之間的談判方式及進展也有差異。