道指早段反覆 巴克萊籲減赤穩債息

市場靜待美國關稅措施詳情之際，資金持續湧入美債避險。美國10年期債息於周三曾跌至4.128厘，創一個月低位。不過，隨着美國聯邦政府債務規模不斷膨脹，加上保護主義抬頭觸動了其他大型經濟體，有關美債海外需求減少的擔憂亦成為一大議題。巴克萊銀行提出，一旦海外「大金主」對美債需求受到抑制，仍可以透過政府削減開支等方式，穩住孳息率並維持市場對美債的需求。

外資持7萬億美元國債 目前美國的最大「債主」（持有最多美國國債的國家）是日本，其次為中國。隨着美國債務規模不斷膨脹，美國需要削減赤字，以避免債務失控。巴克萊指出，美國的財政措施如提高關稅、削減開支等，將使赤字減少；財政部亦可以透過有效安排國債拍賣，延緩債務期限；金融監管機構放寬對銀行的資本要求，亦可以吸引國內銀行買入更多美債。

外國投資者一直是美國債券的主要買家。在過去幾年中，外資平均每年購買近一萬億美元的長期債券，其中約一半是美國國債。截至2024年12月，外國投資者持有約7萬億美元美國國債，約佔未償還國債的三分之一。

美股3大指數周三早段表現反覆，道指曾跌360點，報41,629點，惟其後轉跌為升；標指跌61點，報5,571點；納指跌268點，報17,181點。最新數據顯示，美國3月ADP私人就業職位增加15.5萬個，勝預期；2月工廠訂單按月增長0.6%，同樣好過預期。

Tesla上季交車量遠遜預期 企業消息方面，美國電動車公司特斯拉（Tesla）於海外的銷量持續下跌，繼先前歐洲Tesla新車註冊量大減之後，中國的行業數據亦顯示Tesla銷情堪憂。乘聯會最新統計指出，3月Tesla於中國的批發銷量為78,828輛，按年減少11.5%，雖然表面看來降幅不大，但遠遠跑輸同期全國新能源車批發銷量按年增長37%。換言之，除了在歐洲市場表現不濟外，Tesla在中國的銷情表現也大幅跑輸同行。

Tesla最新數據顯示，其於上季的交付量為33.66萬輛，減少12.95%，遠遜預期，為2022年次季後最差；其股價於美股早段曾挫6.4%，低見251.27美元。